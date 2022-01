Lượng khách bay Tết 2022 vẫn thấp hơn cùng kỳ

Cục Hàng không đã tổ chức họp Hội đồng slot bay và quyết định tăng tham số điều phối và chuyến bay. Theo đó, tổng tải cung ứng tăng xấp xỉ 13%, đạt 3,2 triệu ghế và 15.300 chuyến bay. Như vậy, với lượng tải cung ứng như trên, Cục nhận định nhu cầu vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán cơ bản được đáp ứng

Cũng theo Cục Hàng không, trong những ngày qua có hiện tượng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi Tân Sơn Nhất do các nguyên nhân như hành khách chưa tiếp cận thông tin về việc bỏ yêu cầu test nhanh gây tâm lý đến sân bay rất sớm trước chuyến bay vì lo ngại trễ chuyến bay do làm thủ tục y tế. Bên cạnh đó, do thời tiết sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài nên 25 chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Nội Bài bị chậm giờ.

Nhằm giảm thiểu ùn tắc tại các khu vực làm thủ tục, Cục Hàng không đã triển khai nhiều biện pháp như khu vực tổ chức xét nghiệm của Bệnh viện Tâm Anh bên ngoài sảnh đi nội địa Tân Sơn Nhất được chuyển đi, dành không gian này để hành khách xếp hàng.