Lượng kênh YouTube Việt đạt doanh thu hàng chục tỷ tăng mạnh

Dữ liệu mới cũng cho thấy YouTube tiếp cận hơn 93% người dùng Internet Việt Nam trong độ tuổi 18-29. Trong năm qua, thời lượng xem nội dung gắn với Gen Z tăng hơn 125%.

Cụ thể, tính đến tháng 6/2024, hơn 33 triệu người Việt Nam hiện xem YouTube trên TV, với thời lượng trung bình hơn 4 giờ mỗi ngày đối với người dùng đã đăng nhập.

Theo ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, “YouTube không chỉ là nơi giải trí, mà đã trở thành trung tâm kết nối văn hóa và kinh doanh. Người dùng gắn bó với nội dung theo cách sâu sắc hơn, còn thương hiệu và nhà sáng tạo có thể tận dụng điều đó để tạo ra tác động thực sự, từ cộng đồng đến tăng trưởng kinh tế”.

Một điển hình khai thác YouTube thành công là Hòa Minzy. Với các video âm nhạc độc đáo nhưng giàu bản sắc dân tộc, nữ ca sĩ này đã thu hút hàng chục triệu lượt xem và khơi dậy làn sóng văn hóa mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, YouTube ngày 12/9 tổ chức lễ trao giải YouTube Works Awards Việt Nam 2025 tại TP.HCM, vinh danh những chiến dịch quảng cáo hiệu quả nhất. Công ty cũng giới thiệu loạt công cụ mới nhằm nâng cao hiệu quả quảng cáo trên nền tảng, bao gồm Immersive Masthead trên CTV - mang lại không gian hiển thị toàn màn hình trên trang chủ YouTube để thu hút tối đa sự chú ý và Shoppable CTV - công cụ thúc đẩy mua sắm trên màn hình tivi, cho phép người dùng mua hàng trực tiếp trên tivi hoặc gửi thông tin sản phẩm về điện thoại.