Lương của tân binh Sesko ở MU cao hơn Mbeumo nhưng thấp hơn Cunha

Theo tiết lộ của nhà báo Rock Viskovic đồng hương Slovenia, tiền đạo 21 tuổi Benjamin Sesco sẽ nhận mức lương khởi điểm 160.000 bảng Anh mỗi tuần, kèm điều khoản tăng thêm 25% nếu anh góp công giúp Quỷ đỏ giành vé dự UEFA Champions League. Đây là một chi tiết thú vị, bởi nó cho thấy Man United đặt kỳ vọng lớn vào tân binh Sesko về mặt chuyên môn, và còn muốn khuyến khích anh bằng các mục tiêu cụ thể, gắn liền thành tích của đội bóng với túi tiền của cầu thủ.

Với con số 160.000 bảng mỗi tuần, Sesko hiện đứng thứ tám trong danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Man United. Ở nhóm các tân binh mùa này, anh chỉ xếp sau Matheus Cunha, người đang hưởng 180.000 bảng mỗi tuần. Phía sau Sesko là Brian Mbeumo với 150.000 bảng và Diego Leon, tân binh trẻ chỉ nhận 10.000 bảng mỗi tuần.

Nếu nhìn vào tổng thể, khoảng cách giữa các mức lương trong phòng thay đồ Old Trafford là khá rõ rệt, phản ánh sự phân cấp cả về vai trò lẫn đẳng cấp cầu thủ. Ở nhóm đầu, Casemiro vẫn giữ vị trí số một về thu nhập, nhận tới 350.000 bảng mỗi tuần. Bruno Fernandes bám sát với 300.000 bảng, còn Mason Mount và Jadon Sancho cùng chia sẻ mức 250.000 bảng. Matthijs de Ligt, bản hợp đồng bom tấn ở hàng thủ, nhận 195.000 bảng, nhỉnh hơn một chút so với trung vệ Harry Maguire ở mức 190.000 bảng. Matheus Cunha với 180.000 bảng đứng ngay phía trước Sesko trong danh sách này.