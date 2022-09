Lương Bích Hữu từ chối hát bài hit vẫn được khán giả khen ngợi

Dù vậy Lương Bích Hữu đã quyết không mang ca khúc này đi biểu diễn tại thời điểm này. Nữ ca sĩ đưa ra lý do là vì cả 2 bên đang trong giai đoạn thương thảo về vấn đề bản quyền.

Giọng ca Dằm Trong Tim cũng có cách xử lý khéo léo khi khán giả "nài nỉ". Đó là Lương Bích Hữu chỉ xin được hát 2 câu và phần còn lại nhường mic cho người hâm mộ ngồi dưới hát thay cô.