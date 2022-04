Lương Bích Hữu hát live chênh phô, netizen vẫn bênh chằm chặp

Điển hình tối 18/4, Lương Bích Hữu hát live ca khúc Quên Cách Yêu tại sân khấu ở Đà Lạt nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Your browser does not support the video tag.

Lương Bích Hữu hát live ca khúc Quên Cách Yêu