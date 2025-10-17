Lương Bằng Quang và sự sụp đổ của một nhạc sĩ

Lương Bằng Quang của 20 năm trước là hình mẫu all-rounder (toàn diện) hiếm hoi của Vpop. Nam ca sĩ tự tay làm mọi công đoạn cho bài nhạc từ sáng tác, phối khí, hậu kỳ âm thanh. Lương Bằng Quang có gu thời trang và khả năng trình diễn sân khấu không bị sến như nhiều đồng nghiệp cùng thời. Với vị thế hit maker, nam ca sĩ/nhạc sĩ cũng được đồng nghiệp săn đón để sáng tác hoặc sản xuất bài nhạc.

Lương Bằng Quang vướng nhiều tai tiếng từ ngày hẹn hò Ngân 98.

Sự nghiệp xuống dốc

Lương Bằng Quang từng được xem là nghệ sĩ đi trước thời đại. Thế nhưng, khi tất cả cùng đi lên theo mặt bằng phát triển của Vpop, nam ca sĩ lại đi lùi so với chính mình. 7 tháng trước, Lương Bằng Quang giới thiệu ca khúc Ballad do Đông Thiên Đức sáng tác. Từ khá lâu, nam ca sĩ mới lại ra sản phẩm mới, song nhận lại phản ứng không khả quan từ khán giả.

Người nghe hỏi đâu rồi Lương Bằng Quang của của Chờ đợi quá khứ, Chính em, Bay cùng tình yêu. Nam ca sĩ trở lại với thứ âm nhạc Ballad cũ kỹ và là sáng tác của nhạc sĩ khác. Ca khúc Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc chính là ví dụ điển hình cho thấy Lương Bằng Quang đã qua thời, khó trở lại vị thế của một all-rounder và tư duy âm nhạc khác biệt như xưa.