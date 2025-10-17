Lương Bằng Quang tiết lộ 'tâm nguyện cuối cùng' của Ngân 98 trước khi bị bắt

Trong video, Lương Bằng Quang cho biết lẽ ra Ngân 98 sẽ là người ngồi đối diện với khán giả để tâm sự. Nhưng Ngân 98 dường như tiên đoán trước điều này sẽ xảy ra nên chuẩn bị sẵn để chồng đọc như cách hoàn thành "tâm nguyện cuối cùng".

Nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã bật khóc khi đọc lại những chia sẻ mà vợ mình - DJ, hot girl Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98) - chuẩn bị sẵn từ trước.

Trong đoạn video được Lương Bằng Quang đọc, Ngân 98 bày tỏ tình cảm với sân khấu, khán giả và chồng. Tuy nhiên, "tâm nguyện" này gây hiệu ứng ngược khi DJ nữ lại không hề đề cập đến vấn đề khán giả, độc giả đang quan tâm - hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm - khiến cô vướng vào vòng lao lý hay lời xin lỗi đến những người đã mua các sản phẩm do cô kinh doanh.

Ngân 98 không chỉ là DJ mà còn là người bán hàng online có tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, công việc DJ và hành trình tình yêu bên chồng - ca sĩ Lương Bằng Quang, sinh năm 1982.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là những hoạt động kinh doanh mờ ám. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, chuyên án được xác lập từ nhiều tháng trước, tập trung vào Công ty TNHH TM-DV Zubu do mẹ Ngân 98 đứng tên và hộ kinh doanh Zubu Shop do người khác đứng tên.