Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt

Sau khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang liên tục có những động thái gây xôn xao trên mạng xã hội.

Cách đây ít ngày, ca sĩ đăng tải clip đọc tâm thư của Ngân 98 để lại trước khi bị tạm giam. Trong clip, Lương Bằng Quang nghẹn ngào khi nhắc đến vợ, song động thái này khiến dư luận tranh cãi.

Trước phản ứng trái chiều, Lương Bằng Quang đăng thêm video giải thích: “Rối trí, yếu sức vì quá sợ rồi cảm giác hạnh phúc trong thống khổ khi lục được tin nhắn, tôi linh cảm Ngân muốn nhắn thông điệp này cho mình và mọi người. Nhưng cách trình bày của tôi dẫn đến hiểu lầm. Tôi xin lỗi mọi người và xin lỗi Ngân”.