Lương Bằng Quang hãy thôi đi!

Thì đúng là với tài năng của mình, đau khổ chính là chất xúc tác để một nhạc sĩ có tài như anh viết được nhạc. Nhưng viết nhạc và ra nhạc để thu hút sự chú ý của khán giả lại là vấn đề khác. Ừ thì viết nhạc ra nhạc thì cũng bình thường thôi. Càng làm tăng thêm độ nhớ thương, xót xa và đau đớn của chủ thể với vợ mình.

Nhưng có lẽ, phải thần kinh thép, phải lý trí lắm, anh mới có thể hoàn thành công việc tốt đến thế. Có ý kiến cho rằng lo lắng cũng chẳng làm được gì. Cứ bày tỏ nỗi xót thương bằng tài năng của mình có phải hơn không? Điều này đúng nhưng nó lại cho thấy lý trí vượt trội cảm xúc hơn. Sự lạnh lùng, vô tâm hơn là cái vẻ bề ngoài "dạt dào xúc cảm" mà mọi người đang thấy.

Nhưng đỉnh điểm của sự thảm ấy là việc Lương Bằng Quang đang dùng vợ mình như một đòn bẩy để chiếm lợi cho chính mình. Lâu rồi anh không viết nhạc dù anh có tài bởi bận rộn với kinh doanh và biểu diễn. Vậy mà giờ anh ngồi đó viết nhạc, ra MV (dù chỉ ghép hình ảnh cũ) để thu hút sự chú ý. Không ít người khóc thương cùng Quang. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm và cầu nguyện cho Ngân sớm về theo đúng nguyện vọng có chủ đích của Quang.

Điều đó tốt cho Quang nhưng lại khiến xã hội "chao đảo" bởi một tư duy kém ý thức và hiểu biết. Những lời kêu gọi kiểu "thao túng" của Quang như thể Ngân đang bị hàm oan. Vi phạm đúng sai có cơ quan chức năng phân xử. Tội đến đâu xử đến đó. Nhưng khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng, thiết nghĩ "im lặng chính là vàng". Quang đang dùng cảm xúc cá nhân để lôi kéo và có thể khiến nhiều người khác hiểu sai sự việc.

Việc làm đó có khác nào Quang lợi dụng tình cảm của người khác, lợi dụng tình cảnh của Ngân để thu lợi cho mình. Dù cái lợi đó chỉ là tình thương của khán giả, thể hiện qua vài cái like, vài lời thông cảm sẻ chia thì cũng đáng trách.

Bởi lẽ, việc làm của Quang chưa chắc đã giúp mà còn làm hại cả Ngân nữa. Quang ơi, thôi đi! Đàn ông "khóc" được nhưng cũng phải làm được. Đừng ngồi đó "khóc" không để lấy lòng thương hại. Vì nó không đáng với cái tài cũng như tính nam sẵn có trong anh.