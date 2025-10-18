Lương Bằng Quang ám ảnh vì lời dự báo tù tội, chia sẻ mũi của Ngân 98 đang bị hoại tử

Trong buổi livestream, Lương Bằng Quang mở lời: “Rối trí, yếu sức vì quá sợ” và cho biết đã đọc được một tin nhắn từ vợ - Ngân 98 - “nên tôi nghĩ Ngân để lại tin nhắn này cho mình nhưng qua cách trình bày của mình dẫn đến hiểu lầm. Tôi xin lỗi mọi người và xin lỗi Ngân”.

Theo Lương Bằng Quang, nhiều người đặt câu hỏi vì sao Ngân có thể biết trước mình có tội và sẽ bị bắt mà soạn trước?

Lương Bằng Quang kể rằng vợ chồng anh bị “ám ảnh bởi tiên đoán” khi nhiều điều được dự báo - như việc bị cơ quan điều tra, hay việc Ngân phải đi xa - rồi sau đó xảy ra thật. “Vợ chồng tôi bị ám ảnh bởi tiên đoán. Trong đó, người ta nói ai đi tù thì đi tù thật, tháng 9 vợ chồng bị cơ quan điều tra thì bị điều tra thật. Tháng 10 Ngân phải đi xa thì đi xa thật. Chúng tôi thấy sợ khi mọi thứ được tiên đoán đều xảy ra thật”.﻿