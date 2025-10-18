Lương Bằng Quang ám ảnh vì lời dự báo tù tội, chia sẻ mũi của Ngân 98 đang bị hoại tử

Trong buổi livestream, Lương Bằng Quang mở lời: “Rối trí, yếu sức vì quá sợ” và cho biết đã đọc được một tin nhắn từ vợ - Ngân 98 - “nên tôi nghĩ Ngân để lại tin nhắn này cho mình nhưng qua cách trình bày của mình dẫn đến hiểu lầm. Tôi xin lỗi mọi người và xin lỗi Ngân”.
Theo Lương Bằng Quang, nhiều người đặt câu hỏi vì sao Ngân có thể biết trước mình có tội và sẽ bị bắt mà soạn trước?
Lương Bằng Quang kể rằng vợ chồng anh bị “ám ảnh bởi tiên đoán” khi nhiều điều được dự báo - như việc bị cơ quan điều tra, hay việc Ngân phải đi xa - rồi sau đó xảy ra thật. “Vợ chồng tôi bị ám ảnh bởi tiên đoán. Trong đó, người ta nói ai đi tù thì đi tù thật, tháng 9 vợ chồng bị cơ quan điều tra thì bị điều tra thật. Tháng 10 Ngân phải đi xa thì đi xa thật. Chúng tôi thấy sợ khi mọi thứ được tiên đoán đều xảy ra thật”.
Về tình trạng sức khỏe của Ngân 98, Lương Bằng Quang cho rằng phần mũi của cô đang bị “co rút, viêm nặng bên trong, nên cặp đôi đã có kế hoạch không đi diễn, không xuất hiện trong vòng 1 năm để can thiệp y tế. “Chiếc mũi của Ngân đang rất nguy kịch. Mũi của Ngân đang cần can thiệp y tế gấp để ngăn việc ăn thủng dần chiếc mũi”.
Anh cũng chia sẻ rằng chính việc “bám víu vào cơn xúc động” đã khiến phần chia sẻ trước đó bị hiểu lầm lớn: “Những chia sẻ trước đây của tôi khiến mọi người hiểu lầm là bức tâm thư cuối cùng nên hiểu sai đi rất nhiều. Tôi rất xin lỗi mọi người”.
Ngân 98 bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vào ngày 13/10. Cô bị điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Phụ nữ số.
Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. "Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ", Ngân 98 khai tại cơ quan chức năng.
Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết: "Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng".
Ngày 15/10, trong quá trình khám xét nhà Ngân 98 là căn penthouse 300 m2 tại chung cư cao cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện két sắt. Nữ DJ và người nhà không cung cấp được mã số nên nhà chức trách đã đưa về trụ sở.
Khi mở chiếc két theo đúng trình tự quy định của pháp luật, cơ quan điều tra thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, tang vật liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân còn có 2 ôtô và một số vật chứng khác.