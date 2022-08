Lưỡi bỗng xuất hiện đốm trắng có thể là dấu hiệu của 3 thứ bệnh, đặc biệt là loại ung thư nguy hiểm này

Lưỡi là một cơ quan vị giác, có chức năng giúp con người thực hiện các hoạt động nhai nuốt, nếm thức ăn và nói chuyện. Có thể khẳng định rằng, lưỡi đóng vai trò rất lớn để chúng ta cảm nhận hương vị của cuộc sống. Theo các chuyên gia, khi chúng ta mắc bệnh thì lưỡi sẽ xuất hiện một số dấu hiệu bất thường để cảnh báo, đặc biệt nhất là các đốm trắng.

Đốm trắng trên lưỡi là dấu hiệu cho thấy vệ sinh kém hoặc mắc bệnh lý.

Thông thường, lưỡi trắng không phải là bệnh lý mà do bạn vệ sinh lưỡi chưa tốt, khiến các mảng bám phủ trên bề mặt lưỡi và tạo thành tình trạng lưỡi trắng. Bên cạnh nguyên nhân này, lưỡi trắng còn xuất hiện do các yếu tố khác tác động như:



- Không uống đủ nước, cơ thể thiếu nước.



- Do thói quen ngủ mở miệng, ngủ há miệng, thở bằng miệng…



- Lười đánh răng trước khi đi ngủ khiến vụn thức ăn và mảng bám không được loại bỏ.



- Thường xuyên uống bia rượu, hút thuốc lá…



Lúc này, việc bạn cần làm chính là vệ sinh lưỡi sạch sẽ hàng ngày, chỉ cần duy trì thường xuyên sẽ khắc phục được. Tuy nhiên nếu vẫn không hết những đốm trắng này, bạn hãy cẩn thận bởi đây là dấu hiệu sớm của nhiều loại bệnh khác nhau. Bác sĩ y học gia đình kiêm trợ lý giáo sư lâm sàng tại Đại học Y Texas (Mỹ) - Jason R. McKnight, đã chia sẻ cụ thể như sau.