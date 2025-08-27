Gia đình

'Lùng' ra danh tính nữ chiến sĩ có clip viral trên MXH với quân nhân điển trai người Nga

27/08/2025 10:15
Ảnh đời thường của chiến sĩ này cũng hot chẳng kém clip đang viral trên mạng xã hội đâu.

Buổi tổng hợp luyện lần 2 để chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã qua đi vài ngày nhưng những thông tin bên lề vẫn nhận về chú ý cực lớn.

Điển hình mới đây, cư dân mạng đang tích cực chia sẻ clip về một nữ chiến sĩ trẻ. Trong hình, cô tạo dáng bắn tim, nở nụ cười cực tươi khi đứng cạnh dàn quân nhân người Nga.

Khoảnh khắc trai đẹp gái xinh đứng chung khung hình với quá nhiều sự đáng yêu này lập tức nhận về bão tương tác. Danh tính nữ chiến sĩ trẻ cũng được tìm ra. Đó là Trịnh Thị Duyên (sinh năm 2001, đến từ Thái Nguyên). Nữ quân nhân hiện nằm trong đội diễu binh của Khối nữ chiến sĩ Thông tin.

Tâm sự về khoảnh khắc viral trên mạng xã hội, Duyên cho biết khi đang ở điểm tập kết để chuẩn bị cho lễ diễu binh, cô và nhiều đồng đội nhìn thấy dàn quân nhân người Nga bước xuống xe. Lúc này rất nhiều người tò mò và chạy đến xem.

Danh tính nữ chiến sĩ có clip triệu view với quân nhân điển trai người Nga
Trịnh Thị Duyên gây ấn tượng với diện mạo xinh đẹp, nụ cười tươi tắn.

Trong ấn tượng của cô gái trẻ, các chiến sĩ người Nga đều có ngoại hình nổi bật, thần thái nghiêm nghị nhưng đến giờ nghỉ giải lao họ lại rất thân thiện, nhiệt tình.

Duyên cũng tâm sự thêm được đứng trong đội hình diễu binh phục vụ cho sự kiện A80 là điều khiến cô gái trẻ vô cùng vinh dự và tự hào. Cô cùng các đồng đội khác luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để không phụ sự tin tưởng của cấp trên, sự quý mến của người dân cả nước.

Danh tính nữ chiến sĩ có clip triệu view với quân nhân điển trai người Nga
Hình ảnh dàn quân nhân người Nga xuống sân bay Nội Bài (Nguồn: Quốc phòng Việt Nam).

Được biết trưa 20/8, khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị tham gia các hoạt động diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Hình ảnh về các chiến sĩ trẻ khi họ vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn.

Danh tính nữ chiến sĩ có clip triệu view với quân nhân điển trai người Nga
Hình ảnh buổi tổng hợp luyện lần 2 diễn ra vào ngày 24/8.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ ý kiến của bạn
