Lùng mua thực phẩm sắp hết hạn, hàng bị đổi trả để tiết kiệm tiền

Kết quả, doanh thu bán các mặt hàng có giá chiết khấu đã tăng gấp đôi trong tháng Năm so với tháng Một. Trong khi đó, giá tiêu dùng ở Hàn Quốc đã tăng trên 5% tại Hàn Quốc trong tháng Năm.

Theo Arirang, một công ty đã bắt đầu lộ trình “mua sắm hà tiện” chuyên bán các sản phẩm có giá bán thấp hơn nhiều so với mức giá ban đầu và nhanh chóng gặp hái thành công. Theo đó, doanh thu của công ty đã tăng 279% vào tháng Năm so với tháng Tư.

Những mặt hàng được bán giá rẻ được chính nhân viên của công ty kiểm tra để đảm bảo chúng không gặp vấn đề gì lớn gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.

Lý do các mặt hàng được bán với giá thấp hơn nhiều so với giá ban đầu chủ yếu là do đây là hàng bị đổi trả, hoặc có vài vết xước nhỏ khiến khách hàng không sẵn lòng chi tiền để mua với giá gốc.

Cũng theo Arirang, việc mua hàng trưng bày hoặc đã qua sử dụng để tiết kiệm tiền cũng đang là phương án đối phó của khách hàng giữa thời kỳ kinh tế khó khăn.

Minh Thu (lược dịch)