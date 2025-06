Lùm xùm thịt heo C.P. Việt Nam, tờ 'cam kết từ thương hiệu CP' tại quầy hàng biến mất

Tuy nhiên, tờ thông báo với nội dung "Cam kết từ thương hiệu CP" về chất lượng, an toàn thực phẩm và cam kết minh bạch, từng được gắn tại quầy hàng của siêu thị này, đã biến mất.

Vừa mua 10 gói xúc xích CP tại siêu thị Thành Đô, anh Nguyễn Văn Lân (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: Nhà tôi thường xuyên mua xúc xích của hãng này để làm kimbap, mỳ cay vì giá rẻ hơn so với sản phẩm cùng loại. Từ hôm xảy ra vụ việc liên quan đến thương hiệu này, tôi vẫn mua dùng như thường, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi lăn tăn. Hy vọng sớm có kết luận cuối cùng về vụ việc để giải toả những hoài nghi của người dùng.

Tối 9/6, tờ cam kết của C.P. Việt Nam về chất lượng sản phẩm trên kệ hàng tại siêu thị Tops Market đã không còn. Ảnh: chụp tối 9/6

Ít ngày trước, sau vụ việc thịt heo bị “tố” về chất lượng, ngày 4/6, trên các quầy hàng bày bán sản phẩm của C.P. Việt Nam tại siêu thị Tops Market xuất hiện tờ thông báo cam kết về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm từ thương hiệu này.

Cụ thể, thông báo ghi rõ: “Cam kết từ thương hiệu CP: Trước những thông tin sai lệch, chúng tôi xin khẳng định sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn sinh học; tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm ISO 9001:2015, ISO 22000:2018; được hàng triệu khách hàng tin dùng mỗi ngày".

Đồng thời, thông báo viết: “Chúng tôi cam kết: minh bạch, trung thực và đặt sức khoẻ người tiêu dùng lên hàng đầu. Hãy để chất lượng chứng minh bằng trải nghiệm thực tế!".