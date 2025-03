Lùm xùm bủa vây hoa hậu Thuỳ Tiên: Từ bị tố quỵt nợ 1,5 tỷ đồng tới ồn ào bằng thạc sĩ

Ngày 18/1, trang Facebook chính thức của hoa hậu Thùy Tiên tiếp tục đăng bài viết: "Mình đã chính thức nhận bằng và tốt nghiệp thạc sĩ Executive Master of Hospitality Management của Trường đại học Quản trị du lịch - khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center).

Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương, ủng hộ mọi hành trình của Tiên, tất cả là nguồn động lực to lớn để Thùy Tiên có thể hoàn thành mục tiêu và giấc mơ của mình. Tiên cũng làm được rồi, tới lượt các bạn nha".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một chuyên gia giáo dục tại Đức cho biết ngôi trường mà hoa hậu Thùy Tiên đề cập là SHMS, viết tắt của Swiss Hotel Management School - Trường Quản trị khách sạn Thụy Sĩ. Hiện tại ở Thụy Sĩ chỉ có một cơ sở giáo dục đại học duy nhất có tên SHMS là Swiss Hotel Management School, hoàn toàn không có trường nào tên là SHMS University Center.

Tuổi Trẻ Online thông tin, theo lãnh đạo một trường đại học ở TP.HCM, hiện SHMS có đào tạo ngành Master of Arts in Executive Hospitality Management (online): "Đây là chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý khách sạn theo hình thức trực tuyến. Nếu Thùy Tiên học chương trình này tại SHMS thì sẽ được cấp bằng Master of Arts in Executive Hospitality Management. Văn bằng đại học, thạc sĩ do các trường đại học ở Thụy Sĩ cấp có chữ "degree" (văn bằng), trong khi hình ảnh được cho là bằng thạc sĩ do SHMS cấp cho Thùy Tiên lại không có chữ này".

Cũng chính vì thế nên cộng đồng mạng có nhiều nghi vấn về bằng thạc sĩ của Thùy Tiên. "Thực tế Thùy Tiên có đăng ảnh văn bằng và hình ảnh lúc nhận bằng thạc sĩ tại SHMS, tuy nhiên việc hoa hậu viết sai tên trường và thông tin ngành học thật sự rất khó hiểu", một người băn khoăn.

