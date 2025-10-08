Lukaku tiết lộ lý do đòi bắn vào đầu Ibrahimovic

Tiền đạo người Bỉ tiết lộ vào năm 2018 rằng mẹ anh, bà Adolphine, thường pha thêm nước vào sữa và gia đình anh không đủ tiền trả tiền truyền hình để xem Champions League. Bắt đầu sự nghiệp với Anderlecht năm 16 tuổi, Lukaku sau đó tỏa sáng ở các CLB hàng đầu ở Anh và Ý, đồng thời phá vỡ kỷ lục ghi bàn của đội tuyển quốc gia Bỉ. Và Lukaku đã giành được scudetto thứ hai cùng HLV Antonio Conte tại Napoli mùa giải trước, sau khi ghi bàn trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trước Cagliari.

Romelu Lukaku khẳng định sự nghiệp lẫy lừng của anh là một "sự trả thù" cho tuổi thơ nghèo khó. Cựu tiền đạo Chelsea, Everton và Manchester United thừa nhận anh có động lực để thành công vì: "Tôi không muốn con cái mình phải sống lại những gì tôi đã trải qua".

Romelu Lukaku đã vượt qua tuổi thơ nghèo khó để trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ của mình. Ngôi sao người Bỉ hiện đang hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu Serie A cùng Napoli.

"Tôi chính là người đàn ông mà tôi muốn trở thành", Lukaku, hiện 32 tuổi, chia sẻ, “Tôi đã tạo điều kiện cho cả gia đình được đi học và đại học. Trong những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp, họ luôn có mặt tại sân vận động: mẹ tôi, các con tôi, em trai tôi (Jordan). Trên điện thoại của tôi, mẹ tôi đang nâng cao chiếc cúp Scudetto.

Bạn thấy đấy, đó là một sự trả thù. Và ngay cả trong đau khổ, khi trưởng thành, bà vẫn luôn thúc đẩy tôi: "Hãy nhớ chúng ta đến từ đâu". Lớn lên, tôi thường nghĩ về những gì mình đã trải qua và có điều gì đó lóe lên trong tôi, nó tiếp thêm năng lượng cho tôi: Tôi không muốn con cái mình phải sống lại những gì tôi đã trải qua.

Giờ thì các con tôi đã phát triển rất tốt, chúng đã nói được ba thứ tiếng khi mới ba tuổi và bảy tuổi. Và tôi hạnh phúc vì nhờ bóng đá, tôi đã có tất cả: Tôi đang ở đúng đội, với đúng HLV, ở đúng CLB".

Lukaku là kiểu người cha như thế nào? "Dễ thương," Lukaku nói với Gazzetta dello Sport, "Tôi luôn ôm các con, tôi thích được chạm vào chúng. Thật khó để tôi nghiêm khắc với chúng. Tôi cứng rắn hơn với mẹ, bạn gái và em trai".