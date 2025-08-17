Luis Diaz ghi bàn ra mắt, Bayern Munich giành Siêu cúp Đức

Sau những màn trình diễn ấn tượng trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải kể từ khi chuyển đến từ Liverpool, Luis Diaz được trao suất đá chính tại MHP Arena.
Bên phía Stuttgart, ngôi sao Nick Woltemade cũng góp mặt ngay từ đầu, dù trong mùa hè vừa qua anh liên tục được liên hệ gia nhập Bayern Munich.
Trước giờ bóng lăn, CEO Stuttgart Alexander Wehrle thẳng thừng phủ nhận khả năng này. Trận Siêu cúp Đức, mang tên huyền thoại Franz Beckenbauer, diễn ra trước một SVĐ chật kín khán giả.
Thế cân bằng được Bayern Munich phá vỡ khi trận đấu bước sang phút 18. Michael Olise tung đường chuyền vào vòng cấm, Luca Jaquez cản phá bất thành để Harry Kane tung cú sút chính xác hạ gục Fabian Bredlow.
Bayern Munich hoàn toàn áp đảo, với những cơ hội liên tiếp được tạo ra nhưng Konrad Laimer, Leon Goretzka và Olise đều dứt điểm không thành công.
Sau giờ nghỉ, sự kết hợp Olise – Harry Kane tiếp tục tạo sóng gió. Cầu thủ người Anh có pha thoát xuống dứt điểm buộc Bredlow phải cản phá xuất sắc ở cự ly gần.
Phải đến phút 74, Stuttgart mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên khi Woltemade đánh đầu từ quả tạt của Maximilian Mittelstadt nhưng đưa bóng đi vọt xà.
Chỉ ít phút sau, Manuel Neuer mới lần đầu phải trổ tài, đẩy cú sút chạm người đổi hướng của Jamie Leweling.
Ngay sau đó, Bayern đáp trả hoàn hảo: Gnabry tạt bóng để Luis Diaz áp sát bật người đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên của anh cho đội bóng mới.
Leweling ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ cuối cùng, nhưng không thể ngăn Bayern Munich ăn mừng danh hiệu Siêu cúp đầu tiên sau 3 năm.
Với chiến thắng này, thủ môn Manuel Neuer – được bầu Cầu thủ xuất sắc nhất trận – cân bằng kỷ lục của Thomas Muller với 8 lần vô địch Siêu cúp.
Ghi bàn:
Stuttgart: Jamie Leweling 90’+4.
Bayern Munich: Harry Kane 18’, Luis Diaz 77’.
Đội hình thi đấu:
Stuttgart (4-2-3-1): Bredlow – Vagnoman (Assignon 81’), Jaquez, Chabot (Hendriks 71’), Mittelstadt – Karazor (Nartey 81’), Stiller (Chema Andres 87’) – Leweling, Undav, Fuhrich (Demirovic 71’) – Woltemade.
Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer – Laimer (Boey 72’), Upamecano (Kim Min Jae 80’), Tah, Stanisic – Kimmich, Goretzka (Bischof 90’+3) – Olise (Karl 90’+3), Gnabry (Guerreiro 80’), Luis Diaz – Harry Kane.