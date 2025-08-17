Luis Diaz ghi bàn ra mắt, Bayern Munich giành Siêu cúp Đức

Sau những màn trình diễn ấn tượng trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải kể từ khi chuyển đến từ Liverpool, Luis Diaz được trao suất đá chính tại MHP Arena.

Bên phía Stuttgart, ngôi sao Nick Woltemade cũng góp mặt ngay từ đầu, dù trong mùa hè vừa qua anh liên tục được liên hệ gia nhập Bayern Munich.

Harry Kane mở tỷ số. Ảnh: FCBayern

Trước giờ bóng lăn, CEO Stuttgart Alexander Wehrle thẳng thừng phủ nhận khả năng này. Trận Siêu cúp Đức, mang tên huyền thoại Franz Beckenbauer, diễn ra trước một SVĐ chật kín khán giả.

Thế cân bằng được Bayern Munich phá vỡ khi trận đấu bước sang phút 18. Michael Olise tung đường chuyền vào vòng cấm, Luca Jaquez cản phá bất thành để Harry Kane tung cú sút chính xác hạ gục Fabian Bredlow.