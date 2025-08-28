Lùi xe qua vùng ngập nước có chống được 'thủy kích'?

Trong mùa mưa bão, việc ô tô phải đi qua những con đường ngập sâu là tình huống mà nhiều tài xế không thể tránh khỏi. Bên cạnh cách lái xe tiến chậm rãi, gần đây trong giới tài xế truyền tai nhau một “mẹo” khá đặc biệt: lùi xe qua vùng ngập nước để chống thủy kích. Vậy đây có thực sự là một kỹ năng lái xe an toàn, hay chỉ là một quan niệm sai lầm?

Vì sao nhiều người tin rằng lùi xe sẽ an toàn hơn?

Mẹo này xuất phát từ một suy luận có vẻ hợp lý về mặt cơ học do cổ hút gió của hầu hết các xe ô tô đều được đặt ở phía trước, gần lưới tản nhiệt. Khi xe tiến về phía trước, mũi xe sẽ "rẽ nước", tạo áp lực đẩy nước dâng cao và dễ dàng tràn vào cổ hút.

Nhiều người nghĩ đi lùi xe qua vùng ngập nước sẽ hạn chế được tình trạng thủy kích. Ảnh minh họa do AI tạo

Một khi nước lọt vào buồng đốt, xe sẽ bị thủy kích khiến tay biên bị cong hoặc gãy, piston hỏng, động cơ có thể phá hỏng hoàn toàn. Đây là hỏng hóc cực kỳ nghiêm trọng, khiến chủ xe phải chi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để sửa chữa.

Từ đó, nhiều người suy luận rằng nếu đi lùi, phần đuôi xe đi trước nên sẽ tránh được nguy cơ nước dội trực diện vào cổ hút gió. Trong khi đó, ống xả ở phía sau chỉ cần giữ đều ga để khí xả đẩy nước ra ngoài, không cho nước tràn ngược vào.

Sự thật về mẹo lùi xe qua vùng ngập