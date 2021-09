Lucas (NCT) bị Dispatch chơi một vố 'cà khịa' sát thương

Your browser does not support the video tag.

Dispatch cà khịa Lucas (NCT) cực sát thương

Cụ thể, tờ báo này đã thêm âm thanh giống tiếng cười nhạo vào clip có mặt Lucas. Chính chiêu trò lồng nhạc có âm thanh buồn cười với hàm ý mỉa mai này của Dispatch đã thu hút khá nhiều lượt xem từ netizen, bởi pha cà khịa hết sức độc đáo, có 1-0-2 của tờ báo này.

Phía dưới bình luận, dân tình đều đồng loạt cho rằng Dispatch đang cố tình cười vào mặt Lucas sau loạt phốt "tra nam" mà nam idol này đã gây ra, làm chấn động dư luận thời gian qua.