Lực lượng quân đội tiếp tục hỗ trợ TP.HCM cho đến khi thắng dịch

Cũng tại họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, ngày 17/9, Công an thành phố đã ban hành công văn 3679 gửi đến công an các địa phương, yêu cầu công an địa phương giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp được phép hoạt động.

Công an TP.HCM cũng đã cấp cho các địa phương 15.000 giấy đi đường để cấp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được phép hoạt động và người dân.