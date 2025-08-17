Lực lượng Công an nhân dân đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 17-8, lực lượng CAND đã vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5.



Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Sao Vàng lên Cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, để ghi nhận công lao to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ Công an trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất cho lực lượng Công an nhân dân vì đã có bề dày truyền thống, có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.