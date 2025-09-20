‘Lúc học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo, cô yêu cầu cả lớp ngồi yên’

Mặt khác, chị cũng cho rằng học sinh còn nhỏ tuổi, cũng cần có cơ hội để sửa sai. Tuy nhiên, các biện pháp xử lý vẫn phải phù hợp, đảm bảo tính răn đe, giáo dục, tránh ảnh hưởng đến tập thể lớp và tương lai của chính học sinh này.

Một phụ huynh khác cũng cho biết có được con kể "ở tình thế khi bị học sinh túm tóc, ấn đầu xuống, cô bảo các bạn trong lớp ngồi im tại chỗ", vì cô cũng lo cho sự an toàn của các bạn khác.

Về vấn đề này, Bộ GD-ĐT đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là Trường THCS Đại Kim chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu chú trọng công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để cùng với gia đình có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp; nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Ban Giám hiệu, chủ động và có biện pháp xử lý tình huống mất an toàn trong nhà trường; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, từ sớm các hành vi sai phạm của học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các cơ quan chức năng của địa phương để đảm bảo an toàn trường học.