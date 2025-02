'Luật sư khuyên Lynda Trang Đài giữ im lặng và thu thập bằng chứng'

Ca sĩ Đình Bảo, cựu thành viên nhóm AC&M, nhận định sự việc Lynda Trang Đài bị bắt vì trộm cắp là "tình ngay lý gian, họa vô đơn chí".

Theo hồ sơ, Lynda Trang Đài vào một cửa hàng tại trung tâm thương mại The Mall at Millenia ngày 4/1 mua 2 chai nước hoa. Trong lúc thanh toán, cô đã lấy một món phụ kiện ví đựng Airpod trị giá 330 USD (khoảng 8,3 triệu đồng) từ quầy trưng bày, rồi rời khỏi cửa hàng. Trang Đài bị khởi tố hình sự do không phải người dân của hạt. Cô được tại ngoại sau khi đóng đóng 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng) tiền bảo lãnh vào ngày 6/1. Cô cập nhật các hình ảnh đi diễn tại Mỹ từ ngày 9/1.

Hiện tại, Lynda Trang Đài đã ủy quyền cho luật sư Joel Leppard tiếp tục theo đuổi vụ án. Ban đầu, phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 21/1 nhưng đã bị hủy. Chưa có thông tin cụ thể về ngày xét xử chính thức.

