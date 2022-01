Luật sư: "Dì ghẻ" bạo hành bé 8 tuổi đối diện án tử hình, có thể tiếp tục thay đổi tội danh người bố

Đối mặt án tử hình là có căn cứ



Cơ quan Công an TP.HCM đã có Quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, trú tP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Về tình huống pháp lý trong vụ án trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Hồ Chí Minh đã có Quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự là thể hiện sự công tâm, khách quan, đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của loại tội phạm xâm hại trẻ em đang diễn ra gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Kết quả điều tra ban đầu đã có đủ căn cứ xác định trong thời gian sống chung, đối tượng Trang nhiều lần sử dụng vũ lực đánh đập, hành hạ dã man, tàn bạo cháu bé gây nên những tổn thương nghiêm trọng cơ thể và tinh thần.



Theo luật sư, việc Trang đối mặt án tử hình là có căn cứ