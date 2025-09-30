Lụa Lãnh Mỹ A đến Tuần lễ thời trang Milan

Tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026, một trong 4 kinh đô thời trang bậc nhất thế giới, đại diện Việt Nam Phan Đăng Hoàng lần thứ 2 gây tiếng vang tại kinh đô thời trang, đưa nhiều chất liệu lụa Việt Nam ra thế giới.

Nhà thiết kế sinh năm 2000 đưa 42 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập (BST) Lacquer với những chất liệu vải đến từ Việt Nam. Các thiết kế của anh đều mang hồn dân tộc. Nguồn cảm hứng chủ đạo của BST đến từ tranh sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí - người được xem là bậc thầy của mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20.

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng đưa lụa Lãnh Mỹ A và các chất liệu thủ công Việt Nam ra sàn diễn Milan.

Anh chia sẻ đã theo dõi và nghiên cứu tranh của Nguyễn Gia Trí từ lâu, nhận ra đó không chỉ là nghệ thuật tạo hình mà còn là tiếng nói nội tại, giàu chiều sâu và bền bỉ. Trong bộ sưu tập, những lớp màu, hình khối được xử lý để gợi lại tinh thần sơn mài, nhiều lớp lang, tinh tế.