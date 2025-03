Lừa đảo qua Telegram: Chiêu thức cũ nhưng nhiều nạn nhân mới

Trên thực tế, khi Telegram gửi mã OTP đến số điện thoại của người dùng, ứng dụng này đã cảnh báo: "Không cung cấp mã này cho bất cứ ai, ngay cả khi họ nói rằng mình đến từ Telegram. Mã này có thể được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Telegram. Nếu bạn không yêu cầu đoạn mã này bằng cách đăng nhập vào thiết bị khác, hãy bỏ qua tin nhắn này".

Tuy nhiên, nhiều người dùng nhẹ dạ cả tin đã không chú ý đến lời cảnh báo này.

Sau khi chiếm được tài khoản Telegram, những kẻ xấu sẽ sử dụng cho các mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc khai thác các nội dung riêng tư, cá nhân trong tin nhắn Telegram để sử dụng cho mục đích tống tiền…

Do vậy, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo, người dùng nên đề cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, những tin nhắn gửi về mạo danh là của Telgram và cài đặt bảo mật 2 lớp nhằm bảo vệ an toàn cho tài khoản mạng xã hội của mình.