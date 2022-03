Lừa đảo làm tick xanh facebook để chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan Công an.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng, cán bộ Công an huyện Duy Xuyên nói rằng, tick xanh facebook thể hiện cho sự công nhận và xác minh quyền sở hữu của facebook dành cho tài khoản cá nhân và fanpage.

Dấu tick xanh thể hiện cho cá nhân hoặc thương hiệu có ảnh hưởng tới cộng đồng, vì thế nhiều người muốn facebook của mình có được tick xanh, nhất là những nghệ sĩ, người nổi tiếng, những người kinh doanh… Với lời hứa giúp họ xin dấu tích xanh này, kẻ gian lấy được giấy tờ cá nhân, từ đó chiếm đoạt trang Fanpage của họ để tống tiền hoặc bán cho người khác kiếm lời.

Thực tế, do cả tin, thiếu hiểu biết, nhiều người đã để lộ giấy tờ cá nhân dẫn đến mất tài khoản facebook. “Phần lớn những bị hại bị lừa là do thiếu hiểu biết và cả tin, việc làm tick xanh cho tài khoản facebook đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ có nhà cung cấp dịch vụ facebook thẩm định, kiểm duyệt và cấp tick xanh khi đủ điều kiện theo yêu cầu. Trong khi đó, chính tài khoản facebook đi liên hệ rao dịch vụ làm tick xanh cũng không có được tick xanh thì làm sao làm được cho người khác. Riêng đối với công tác điều tra cũng gặp rất nhiều khó khăn do đa phần bị hại hoạt động trên không gian mạng, lại ở xa nên việc tiếp cận, thu thập các chứng cứ phục vụ điều tra rất khó khăn. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm để bảo vệ chính mình”, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng nói.