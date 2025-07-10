Lừa đảo không gian mạng tiếp tục hoạt động mạnh mẽ với nhiều biến tướng, người dùng cần cảnh giác đề phòng

Báo cáo tình hình Lừa đảo tại Đông Nam Á 2025 do Liên minh Chống Lừa đảo Toàn cầu (GASA) phối hợp với ScamAdviser và BioCatch thực hiện cho thấy, tình hình lừa đảo qua các kênh kỹ thuật số đã ở mức độ ‘khủng hoảng’ tại Đông Nam Á.
Cùng với đó, tác động tài chính từ lừa đảo gây ra trung bình trên mỗi nạn nhân mất 660 USD. Singapore và Malaysia là 2 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với mức thiệt hại trên mỗi người lần lượt là hơn 2.100 USD và 1.000 USD.
Tại Việt Nam và Malaysia, phần lớn nạn nhân bị lừa đảo chuyển tiền chiếm 48%, qua các ví điện tử 36%. Đáng chú ý, 18% nạn nhân không báo việc bị lừa cho cơ quan chức năng hay kể với người thân để có tình huống xử lý phù hợp. Con số này tương đương ở Thái Lan là 25% và Malaysia 23% nạn nhân chọn im lặng sau khi bị lừa.
Tình hình lừa đảo náo loạn đến mức nguy hiểm khi đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đổ tiền hiển thị quảng cáo. Trong đó có thể kể đến lừa đảo qua Facebook thường được tận dụng để "tác nghiệp" quy mô lớn cho việc hỗ trợ người dùng bị lừa đảo công nghệ cao nhưng thực chất lại là một hình thức lừa đảo.
Ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc Công ty NTS Security nhận định, những kênh thường được mọi người tin cậy và sử dụng nhiều nhất lại là những nơi mà băng nhóm lừa đảo khai thác tối đa nhất. Với đại chúng là chiếc điện thoại thông minh (smartphone), xoay quanh cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS hay các ứng dụng nhắn tin như Facebook Messenger, Zalo, và Telegram.
"Mặc dù 78% người trưởng thành thường cảm thấy tự tin trong việc phát hiện lừa đảo, nhưng gần hai phần ba vẫn là nạn nhân hoặc mục tiêu của lừa đảo. Điều này cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn và có sự phối hợp các hành động", ông Vũ khuyến cáo.
Không chỉ tràn lan trên smartphone, cảnh báo bảo mật từ Netcraft cũng thông tin có đến 17.500 tên miền giả mạo 316 thương hiệu ở 74 quốc gia và vùng lãnh thổ được đưa vào chiến dịch lừa đảo trong năm 2025 của băng nhóm Lighthouse & Lucid.
Một trong những mục tiêu là đánh lừa người dùng tải ứng dụng giả mạo để thâm nhập đánh cắp thông tin như giả các ứng dụng ví điện tử tiền mã hóa được đông đảo người sử dụng, trong số đó bao gồm Trust, MetaMask, OKX, Coinbase hay PancakeSwap.
Theo một báo cáo thống kê nửa đầu năm 2025 từ Hãng bảo mật Kaspersky, ứng dụng bảo mật cho điện thoại Android của Kaspersky đã chặn 2 triệu lượt nhấp vào liên kết lừa đảo của người dùng qua chức năng Notification Protection (Bảo vệ Thông báo).
“Dù việc cài đặt lớp phòng vệ trên điện thoại dù được xem là rất quan trọng. Tuy nhiên, người dùng thiết bị số cũng cần phải theo dõi tin tức, cập nhật các kiến thức an toàn mạng để tránh kích bản, có như vậy mới giúp mình an toàn hơn trước hiện trạng lừa đảo tràn lan hiện nay”, ông Vũ cho biết thêm.
Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo đến người dân về việc xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội với hình thức “xổ số cào online” nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, thời gian gần đây, trên Facebook, TikTok, YouTube, nhiều tài khoản ảo tổ chức livestream mạo danh chương trình “xổ số cào trúng thưởng”. Các đối tượng dàn dựng cảnh “trúng thưởng liên tiếp”, tạo bình luận ảo để lôi kéo, sau đó yêu cầu người xem chuyển tiền mua vé cào hoặc đóng phí nhận thưởng.
Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục dụ dỗ nạp thêm với lý do “trúng giải lớn” hoặc “đóng thuế, phí nhận thưởng”, đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để phục vụ cho các hành vi phạm tội khác.
Công an tỉnh Tây Ninh nhận định, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tham và sự thiếu hiểu biết về công nghệ để giăng bẫy, gây thiệt hại lớn cho người dân. Lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào hình thức “xổ số cào online” không được cấp phép, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân qua các livestream không rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý, tránh việc bị thao túng tâm lý cho đối tượng để tiền mất tật mang.