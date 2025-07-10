Lừa đảo không gian mạng tiếp tục hoạt động mạnh mẽ với nhiều biến tướng, người dùng cần cảnh giác đề phòng

Ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc Công ty NTS Security nhận định, những kênh thường được mọi người tin cậy và sử dụng nhiều nhất lại là những nơi mà băng nhóm lừa đảo khai thác tối đa nhất. Với đại chúng là chiếc điện thoại thông minh (smartphone), xoay quanh cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS hay các ứng dụng nhắn tin như Facebook Messenger, Zalo, và Telegram.



"Mặc dù 78% người trưởng thành thường cảm thấy tự tin trong việc phát hiện lừa đảo, nhưng gần hai phần ba vẫn là nạn nhân hoặc mục tiêu của lừa đảo. Điều này cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn và có sự phối hợp các hành động", ông Vũ khuyến cáo.



Không chỉ tràn lan trên smartphone, cảnh báo bảo mật từ Netcraft cũng thông tin có đến 17.500 tên miền giả mạo 316 thương hiệu ở 74 quốc gia và vùng lãnh thổ được đưa vào chiến dịch lừa đảo trong năm 2025 của băng nhóm Lighthouse & Lucid.

Một trong những mục tiêu là đánh lừa người dùng tải ứng dụng giả mạo để thâm nhập đánh cắp thông tin như giả các ứng dụng ví điện tử tiền mã hóa được đông đảo người sử dụng, trong số đó bao gồm Trust, MetaMask, OKX, Coinbase hay PancakeSwap.



Theo một báo cáo thống kê nửa đầu năm 2025 từ Hãng bảo mật Kaspersky, ứng dụng bảo mật cho điện thoại Android của Kaspersky đã chặn 2 triệu lượt nhấp vào liên kết lừa đảo của người dùng qua chức năng Notification Protection (Bảo vệ Thông báo).