Lựa chọn của số đông Knet khi nói đến nhóm nữ đẹp nhất trong lịch sử Kpop: Vì sao TWICE 'đắc cử' mà không phải SNSD, BLACKPINK hay Red Velvet?

Kể từ khi mới ra mắt cho đến nay, sau 6 năm hoạt động không ngừng nghỉ, TWICEvẫn luôn là một nhóm nữ mà nhan sắc của các thành viên chưa bao giờ khiến cộng đồng mạng lẫn người hâm mộ phải thất vọng. Người ta có thể tranh cãi về âm nhạc hay khả năng ca hát của TWICE, thế nhưng netizen Hàn dù có khó tính hay cay nghiệt đến mấy cũng phải công tâm thừa nhận rằng visual của nhóm chính là thứ không thể chê vào đâu được.

Chủ đề nhan sắc của TWICEmới đây lại khiến cư dân mạng xứ kim chi phải sôi nổi bình luận. Trong một bài viết được đăng tải trên diễn đàn Theqoo với tựa đề "Chỉ là một chút xinh đẹp từ TWICE thôi", mặc dù nội dung chỉ bao gồm một vài bức ảnh của 9 cô gái nhà JYP mà không kèm theo bất kỳ nhận xét nào khác, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để netizen Hàn khẳng định rằng TWICE chính là nhóm nữ đẹp nhất trong lịch sử Kpop.

