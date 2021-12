Lửa bao trùm công ty rộng hàng ngàn m2 ở TPHCM

Your browser does not support the audio element.

Đến 11h10 ngày 30/12, hàng chục lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy tại công ty trong khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Thuận).

Lửa đỏ rực bên trong công ty (Ảnh: Hoàng Thuận).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h20 cùng ngày, một công ty trong khu công nghiệp bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến hàng chục công nhân làm việc bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài, đồng thời kéo vòi nước, mang bình chữa cháy dập lửa.