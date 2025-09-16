Lụa Bảo Lộc, thổ cẩm Pà Cò gây ấn tượng tại Tuần lễ Thời trang New York

Nhà thiết kế La Phạm (Phạm Ngọc Anh) vừa đã giới thiệu bộ sưu tập “Eternal River” tại Tuần lễ Thời trang New York 2026. Đây là lần thứ ba chị góp mặt ở một trong bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, sau các lần ra mắt ở London và Paris.

Lấy cảm hứng từ những dòng sông gắn bó trong ký ức – từ tuổi thơ bên sông Hồng ở Hà Nội đến những năm tháng sống tại Thụy Sĩ cạnh sông Aare và Limmat – “Eternal River” khắc họa vòng tuần hoàn bất tận của nước: mềm mại nhưng bền bỉ, liên tục tái sinh. Bảng màu gợi nhịp điệu của sông, từ xanh lục trong trẻo đến xanh thẫm như sông băng, cùng đường cắt may uyển chuyển và họa tiết gợn sóng, mang lại cảm giác vừa phóng khoáng vừa thanh tao.

"Eternal River" khai thác cảm hứng từ các dòng sông gắn bó với nhà thiết kế

Những chi tiết xếp nếp gợi hình sóng nước, họa tiết thủ công mô phỏng dòng chảy, kết hợp cùng cấu trúc vững chãi của trang phục, thể hiện sự hòa quyện giữa linh hoạt và ổn định. Bộ sưu tập khai thác sự phong phú của vải lụa – từ chất liệu mỏng nhẹ chảy rủ đến đứng dáng, từ trong suốt đến dày dặn, từ óng ánh đến mộc mạc. Đặc biệt, sự kết hợp giữa lụa và thổ cẩm – hai chất liệu tưởng chừng đối lập – tạo hiệu ứng vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, vừa hiện đại vừa nguyên sơ.

Bộ sưu tập mang lụa Bảo Lộc và thổ cẩm Pà Cò lên sàn diễn Tuần lễ Thời trang New York 2026.

Điểm nhấn quan trọng là việc tôn vinh các giá trị thủ công truyền thống Việt Nam. Lụa Bảo Lộc – nổi tiếng với độ óng mượt – và thổ cẩm sáp ong Pà Cò của đồng bào vùng cao được đưa lên sàn diễn quốc tế, minh chứng cho sức sống bền bỉ của làng nghề. Túi lục bình Nga Sơn, vải tự nhiên và trang sức tái chế từ vải vụn cũng được khéo léo đưa vào, vừa gợi nét mộc mạc vừa thể hiện tinh thần sáng tạo.

Phạm Ngọc Anh chia sẻ, những dòng sông từ quê nhà tới châu Âu luôn mang đến cho chị cảm giác vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. “Dòng sông không chỉ là thiên nhiên, mà còn là hơi thở, nhịp sống và ký ức gắn kết con người với thời gian,” chị nói. Với chị, thời trang không chỉ là quần áo mà còn là cách kể câu chuyện về tự do và dòng chảy bất tận của đời sống.

Sự kiện này đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng nghệ nhân trong việc giữ gìn và phát huy làng nghề thủ công đang đứng trước nguy cơ mai một. Việc kết hợp kỹ thuật truyền thống với tư duy thiết kế đương đại mở ra hướng đi bền vững: vừa bảo tồn di sản, vừa đưa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.