Lừa bán 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội; Nhiều dự án đất nền ra hàng

Sau đây là phần tổng hợp các thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.

Thời gian cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ rút ngắn còn 10 ngày

Mới đây, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định 1757 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Theo quyết định, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới với công trình cấp III, IV được cắt giảm 25%, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày. Với nhà ở riêng lẻ, thời gian cấp phép được rút ngắn từ 15 ngày còn 10 ngày.

Thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới với công trình cấp III, IV sẽ giảm xuống còn 15 ngày. Ảnh: Lê Toàn



Quy định này cũng áp dụng cho các thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng, cấp phép sửa chữa, cải tạo hoặc di dời đối với công trình cấp III, IV và nhà ở riêng lẻ. Thẩm quyền giải quyết sẽ được chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã, với lộ trình thực hiện 2025 - 2026.

Theo Luật Xây dựng 2014, thời gian cấp phép xây dựng phụ thuộc vào loại công trình, với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; còn các công trình khác là 20 ngày làm việc. Thủ tục xin cấp phép xây dựng gồm 4 bước, thời hạn giải quyết không quá 15 ngày.

Với lĩnh vực nhà ở, quy định mới bỏ thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy mục tiêu tạo lập quỹ nhà xã hội phục vụ nhu cầu người dân. Đối với thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở (không thuộc tài sản công hoặc nhà ở trong dự án do UBND cấp tỉnh chấp thuận), thời gian giải quyết giảm còn 30 ngày.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhiều thủ tục cũng được bãi bỏ, như việc cấp phép mới hoặc cấp lại cho sàn giao dịch. Ngoài ra, quy định mới cũng giảm lệ phí với nhiều thủ tục.

Cụ thể, lệ phí cấp mới chứng chỉ hành nghề xây dựng giảm từ 300.000 đồng xuống còn 90.000 đồng; cấp lại từ 150.000 đồng xuống 45.000 đồng. Với thủ tục đổi chứng chỉ hành nghề, lệ phí giảm còn 90.000 đồng và thời gian xử lý rút xuống 15 ngày, thay vì mức phí 300.000 đồng và 25 ngày như trước.

Đối với thủ tục cấp phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép cho nhà thầu nước ngoài, mức lệ phí mới chỉ còn 500.000 đồng, thời gian giải quyết 10 ngày thay vì mức phí 2 triệu đồng và 20 ngày trước đây.

TP.HCM lên kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) với công năng chuyển đổi sang nhà ở thương mại.

Theo quyết định, thành phố sẽ chia thành hai khối để đấu giá: khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ.

Phương án chia khối để đấu giá thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhằm khắc phục hạn chế của các lần đấu trước, giúp có thêm người mua tham gia, tăng cạnh tranh và rút ngắn thời gian triển khai. Việc đấu giá cũng được kỳ vọng giải quyết tồn đọng quỹ nhà kéo dài nhiều năm, thành phố thu hồi vốn đầu tư xây dựng, và khai thác hiệu quả quỹ bất động sản tại Thủ Thiêm.