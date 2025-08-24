Lừa bán 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội; Nhiều dự án đất nền ra hàng

Sau đây là phần tổng hợp các thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.
Thời gian cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ rút ngắn còn 10 ngày
Mới đây, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định 1757 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
Theo quyết định, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới với công trình cấp III, IV được cắt giảm 25%, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày. Với nhà ở riêng lẻ, thời gian cấp phép được rút ngắn từ 15 ngày còn 10 ngày.
|Thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới với công trình cấp III, IV sẽ giảm xuống còn 15 ngày. Ảnh: Lê Toàn
Quy định này cũng áp dụng cho các thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng, cấp phép sửa chữa, cải tạo hoặc di dời đối với công trình cấp III, IV và nhà ở riêng lẻ. Thẩm quyền giải quyết sẽ được chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã, với lộ trình thực hiện 2025 - 2026.
Theo Luật Xây dựng 2014, thời gian cấp phép xây dựng phụ thuộc vào loại công trình, với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; còn các công trình khác là 20 ngày làm việc. Thủ tục xin cấp phép xây dựng gồm 4 bước, thời hạn giải quyết không quá 15 ngày.
Với lĩnh vực nhà ở, quy định mới bỏ thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy mục tiêu tạo lập quỹ nhà xã hội phục vụ nhu cầu người dân. Đối với thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở (không thuộc tài sản công hoặc nhà ở trong dự án do UBND cấp tỉnh chấp thuận), thời gian giải quyết giảm còn 30 ngày.
Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhiều thủ tục cũng được bãi bỏ, như việc cấp phép mới hoặc cấp lại cho sàn giao dịch. Ngoài ra, quy định mới cũng giảm lệ phí với nhiều thủ tục.
Cụ thể, lệ phí cấp mới chứng chỉ hành nghề xây dựng giảm từ 300.000 đồng xuống còn 90.000 đồng; cấp lại từ 150.000 đồng xuống 45.000 đồng. Với thủ tục đổi chứng chỉ hành nghề, lệ phí giảm còn 90.000 đồng và thời gian xử lý rút xuống 15 ngày, thay vì mức phí 300.000 đồng và 25 ngày như trước.
Đối với thủ tục cấp phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép cho nhà thầu nước ngoài, mức lệ phí mới chỉ còn 500.000 đồng, thời gian giải quyết 10 ngày thay vì mức phí 2 triệu đồng và 20 ngày trước đây.
TP.HCM lên kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) với công năng chuyển đổi sang nhà ở thương mại.
Theo quyết định, thành phố sẽ chia thành hai khối để đấu giá: khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ.
Phương án chia khối để đấu giá thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhằm khắc phục hạn chế của các lần đấu trước, giúp có thêm người mua tham gia, tăng cạnh tranh và rút ngắn thời gian triển khai. Việc đấu giá cũng được kỳ vọng giải quyết tồn đọng quỹ nhà kéo dài nhiều năm, thành phố thu hồi vốn đầu tư xây dựng, và khai thác hiệu quả quỹ bất động sản tại Thủ Thiêm.
Trước đó, TP.HCM từng 4 lần đưa 3.790 căn hộ tái định cư ra đấu giá cùng lúc, nhưng quy mô quá lớn, chỉ nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới tham gia, dẫn đến cạnh tranh thấp, phiên đấu kéo dài hoặc không thành công.
Ngoài ra, mức giá khởi điểm quá cao dù chất lượng dự án đã xuống cấp cũng là một lý do khiến các nhà đầu tư ít quan tâm. Vào lần đầu đấu giá, con số được đưa ra là 8.800 tỷ đồng, lần 2 là 9.100 tỷ, các lần 3 và 4 khoảng 9.900 tỷ đồng.
Giá bán căn hộ thứ cấp tại TP.HCM liên tục “nhảy múa”
Ghi nhận từ thị trường cho thấy, giá bán thứ cấp tại các dự án đã bàn giao nhiều năm nhưng chưa có sổ hồng đang tăng 15-20% ngay sau khi có quyết định tháo gỡ vướng mắc pháp lý.
|Khách hàng tham gia lễ mở bán dự án. Ảnh: Lê Toàn
Đơn cử, Dự án Saigon Royal, giá căn hộ từ mức 80 triệu đồng/m2 hồi tháng 7/2024, đã tăng lên trung bình 105 triệu đồng/m2 (tăng hơn 20%). Dự án liền kề The Tresor (39-39B Bến Vân Đồn) cũng ghi nhận giá nhảy từ 60 triệu đồng lên 85 triệu đồng/m2, tức tăng 24% trong một năm.
Ngoài ra, loạt dự án khác cũng tăng theo đà này như The Pegasuite (từ 45 triệu đồng lên 53 triệu đồng/m2); The Sun Avenue (từ 56 triệu đồng lên 80 triệu đồng/m2, tăng 50%); Kingston Residence (từ 66 triệu đồng lên 81 triệu đồng/m2, tăng 24%); Lucky Palace (từ 49 triệu đồng lên 54 triệu đồng/m2).
Ở phân khúc vừa túi tiền, mức tăng cũng khá rõ: Dự án Sài Gòn Gateway có giá bán từ 26-35 triệu đồng/m2 năm ngoái, đã tăng lên 35-42 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 22%); The Park Residence, giá bán khoảng 30-33 triệu đồng/m2 hồi cuối năm 2024 đã tăng lên 40-43 triệu đồng/m2; dự án TDH Riverview giá 28-32 triệu đồng lên 33-36 triệu đồng/m2.
Theo dân môi giới, từ khi xuất hiện thông tin dự án sắp được cấp sổ, nhiều chủ căn hộ yêu cầu tăng giá bán 200-500 triệu đồng. Có dự án, môi giới chưa kịp cập nhật tin thì chủ nhà đã yêu cầu chỉnh giá.
Ngoài việc tăng giá sau khi có thông tin tháo gỡ pháp lý, nhiều dự án tại TP.HCM còn tăng giá theo những dự án mới xung quanh. Chẳng hạn Dự án Happy Home (phường Dĩ An), được cấp phép xây dựng từ năm 2014, sau đó giới thiệu ra thị trường. Thời điểm đó, mỗi căn hộ diện tích 38 m2 được chào bán với mức giá khoảng 500 triệu đồng (13 triệu đồng/m2).
Đến nay, dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng công trình vẫn thi công dở dang, hạ tầng chưa hoàn chỉnh, còn nội thất và tiện ích thì vẫn “trên giấy”. Song, điều đáng nói là giá bán đã bị điều chỉnh tăng lên trên 880 triệu đồng/căn (khoảng 24-26 triệu đồng/m2), ngang ngửa so với Dự án New Lavida mới được bàn giao của Tập đoàn Lê Phong.
Tương tự, Dự án The Eastern đã được xây dựng và bàn giao cách đây hơn 10 năm, mức giá ban đầu chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng/căn. Trong những năm gần đây, căn hộ tại dự án này liên tục tăng giá. Năm 2023, mức giá cho căn hộ 60 m2 là khoảng 1,8 tỷ đồng, hiện đã tăng lên 2,2-2,8 tỷ đồng/căn.
Theo các nhân viên môi giới, dù đã bàn giao từ lâu nhưng giá trị căn hộ tại dự án này vẫn tăng nhờ pháp lý hoàn thiện, sổ hồng riêng từng căn. Ngoài ra, còn tăng theo các dự án mới xung quanh được triển khai gần đây như Lucasta Villa của Khang Điền (127-160 triệu đồng/m2); Villa Park (113-140 triệu đồng/m2); Chung cư Sky 9 (40-45 triệu đồng/m2)...
Nhiều dự án đất nền tiếp tục ra hàng
Trong quý I và II/2025, phân khúc đất nền tại thị trường phía Nam được đánh giá gặp khó khăn cả về lượng hàng mới mở bán, cũng như giao dịch thành công. Thế nhưng, vào quý III, nhiều doanh nghiệp tiếp tục ra hàng.
|Thị trường đất nền vẫn gặp khó trong giao dịch.
Ví dụ, Công ty An Phúc Group đã thông báo sẽ triển khai bán lại Dự án Đức Hòa New City tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, có diện tích 3 ha, gồm 155 sản phẩm đất nền. Công ty cổ phần An Huy cũng bắt đầu triển khai bán hàng trở lại Dự án An Huy Mỹ Việt tại xã Đức Hòa, có diện tích cấp phép 60 ha, với 2.500 sản phẩm đất nền phân lô, mức giá 27 triệu đồng/m2.
Tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, Công ty Solia Group công bố mở bán dự án đất nền mang tên The Solia có diện tích 20,5 ha, giá chào bán 20 triệu đồng/m2, được mở bán từ năm 2020 tới nay. Cũng tại xã Bến Lức, Dự án King Hill Residences có diện tích 20 ha, được Tập đoàn Đạt Quang Minh thông báo mở bán vào quý III. Dự án đã được mở bán từ năm 2022 tới nay, giá bán được đưa ra là 24 triệu đồng/m2.
Ông Lưu Quang Tiến, Phó viện trưởng Datxanh Services cho biết, trong quý III, các sản phẩm đất nền được mở bán chủ yếu đến từ các dự án đã mở bán nhiều năm trước, nhưng chưa hết hàng. Bên cạnh đó, sức hút của thị trường trong quý III có thể đẩy thị trường phát triển mạnh trong giao dịch đến từ các chính sách bán hàng ưu đãi mạnh để kích thích làn sóng đầu tư mới.
“Muốn thị trường đất nền vùng ven hồi phục, cần có sự cải thiện ở nhiều yếu tố như chính sách tín dụng nới lỏng, hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, pháp lý rõ ràng và đặc biệt là lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Theo tôi, từ nay đến cuối năm, thị trường đất nền phía Nam có thể đón thêm khoảng 3.000 - 5.000 sản phẩm mở bán mới. Dù nguồn cung dồi dào, sức cầu sẽ chưa thể hồi phục ngay, sớm nhất phải đến quý IV, khi các tỉnh, thành công bố bảng giá đất mới”, ông Tiến nói.
Thị trường bất động sản Đồng Nai phục hồi mạnh mẽ
Đầu tháng 8/2025, thị trường bất động sản Đồng Nai có những chuyển động tích cực khi hàng loạt dự án thông báo mở bán. Dự án chung cư hiếm hoi là Fiato Airport City, do Thang Long Real Group làm đơn vị phát triển, được xây dựng trên diện tích hơn 22.500 m2 tại Nhơn Trạch, gồm 2 block cao 12 - 18 tầng, với 880 căn hộ.
Tập đoàn Nam Long cũng vừa phát đi thông báo triển khai xây dựng và mở bán Dự án Izumi City trong khu C4, diện tích 170 ha, gồm các dòng sản phẩm như căn hộ Flora, shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, tổng số lên tới 3.691 căn.
|Dự án Aqua City tại Đồng Nai chính thức được Novaland phát triển trở lại.
Cũng tại phân khu C4, Tập đoàn Novaland chính thức phát triển xây dựng và chuẩn bị mở bán Dự án Aqua City trong quý III và quý IV/2025. Dự án có diện tích gần 1.000 ha, gồm 7 phân khu với hàng chục ngàn sản phẩm, như nhà phố, biệt thự, căn hộ, shophouse.
Hai dự án lớn của Nam Long và Novaland tiếp tục triển khai bán hàng đã tạo lực đẩy mạnh cho thị trường bất động sản Đồng Nai.
Bên cạnh đó, Tập đoàn TTC cũng đang triển khai xây dựng và sẽ mở bán dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự, đất nền tại Dự án Cù lao Tân Vạn sau khi hoàn tất thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) dự án này. Các doanh nghiệp như Đất Xanh, Phú Long, Ecopark, liên doanh TKG Taekwang Vina - Daewoo E&C (Hàn Quốc) với Dự án Fores Centerm cũng thông báo chuẩn bị ra mắt dự án tại Đồng Nai trong quý IV.
Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, Đồng Nai nằm ở vị trí chiến lược, cửa ngõ quan trọng nối liền các tỉnh Đông Nam bộ với miền Trung và Tây Nam bộ. Sự kết nối thuận lợi này khiến tỉnh trở thành trung tâm giao thương, đặc biệt là tại những khu vực như Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, nơi thu hút lượng lớn nhà đầu tư và người lao động.
Hà Nội dự kiến hoàn thành 16.388 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025
Vào ngày 20/8, đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội làm việc với các Sở về công tác triển khai nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Một trong những thông tin đáng chú ý trong buổi họp là tiến độ thực hiện các dự án trong 5 năm qua.
Theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố phải phát triển mới khoảng 1,25 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương với 20.800 căn hộ.
|Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Trong hình là dự án N01 Hạ Đình, công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, thay vì quý IV/2027 như công bố trước đây. Ảnh: Thanh Vũ
Thực tế, trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, thành phố đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành khoảng 1,008 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 16.388 căn hộ. Hai con số trên lần lượt hoàn tất 80,64% và 78,79% chỉ tiêu đề ra.
Tuy nhiên, theo nhận định của đoàn giám sát, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc, khó khăn trong việc đầu tư, thực hiện, quản lý các dự án. Nếu chỉ tính các dự án đã hoàn thành, mới có 11.334 căn được xây dựng xong, đáp ứng 54,4% mục tiêu. Phần còn lại chỉ dự kiến hoàn thành trong năm 2025 và chưa bảo đảm chắc chắn sẽ hoàn thành.
Đoàn giám sát cũng thẳng thắn cho rằng, tỷ lệ hoàn thành có thể thấp hơn nữa nếu các dự án đang thi công không kịp hoàn tất thủ tục, chậm giải phóng mặt bằng hoặc thiếu vốn, không hoàn thành theo tiến độ. Do vậy, để bảo đảm đạt đủ và vượt kế hoạch, cần giám sát chặt chẽ các dự án đang triển khai, tháo gỡ khó khăn kịp thời trong 6 tháng cuối năm 2025.
Bên cạnh đó, thành viên trong đoàn giám sát cũng đề xuất rằng, cần nghiên cứu việc xây nhà ở xã hội theo hướng lắp ghép, đúc sẵn, được phê duyệt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng và tiến hành sản xuất đồng loạt. Cách làm này vừa rút ngắn thời gian phát triển dự án, vừa giảm giá thành sản phẩm.
Quảng Trị khởi công dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1
Ngày 19/8, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1, với tổng mức đầu tư hơn 509 tỷ đồng.
|Công tác chuẩn bị triển khai thi công dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1.
Dự án do Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt - Công ty CP Đầu tư Xây lắp Toàn Cầu làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 509 tỷ đồng. Tiến độ, thời gian thực hiện dự án, từ quý III/2025 - 2030.
Quy mô xây dựng sơ bộ đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội, công trình thương mại dịch vụ và các công trình khác, cụ thể xây dựng 2 khối công trình nhà ở xã hội dạng chung cư cao 9 tầng và 2 khối thương mại dịch vụ 3 tầng; với quy mô khoảng 432 căn hộ chung cư (35 - 75 m2), dân số khoảng gần 1.200 người. Công trình có mật độ xây dựng 28,25%.
Lừa bán “suất ngoại giao” nhà ở xã hội, chiếm đoạt tiền của người mua nhà
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến bị can Trần Duy Hưng (sinh năm 1976; trú tại phường An Nhơn, TP.HCM).
|Dự án NHS Trung Văn xuất hiện nhiều thông tin rao bán sau khi bàn giao. Ảnh: Thanh Vũ
Quá trình điều tra bước đầu xác định, bản thân Trần Duy Hưng không có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trong việc nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu thuộc phường Trung Văn, TP. Hà Nội (trước đây là phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
Tuy nhiên, Hưng đã đưa ra thông tin gian dối với nhiều người có nhu cầu mua nhà về việc mình có thể giúp mua được nhà ở xã hội tại dự án trên do có quan hệ với chủ đầu tư nên nhận được một số “suất ngoại giao”.
Theo điều tra, từ năm 2024 đến tháng 3/2025, Trần Duy Hưng đã nhận hồ sơ, tiền đặt cọc của nhiều người mua nhà, sau đó chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng, rồi bỏ trốn.
Ngày 7/5 vừa qua, Trần Duy Hưng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh triệt để hành vi phạm tội của bị can Trần Duy Hưng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Trần Duy Hưng, liên hệ với cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Số 2 phố Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; hoặc Điều tra viên Đỗ Quang Oanh (số điện thoại 0936366246).