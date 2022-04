Lừa bán dầu Phật Linh trên mạng, chiếm đoạt hơn 76 triệu đồng

Lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đối với anh N.T.S. là Nguyễn Ngọc Lanh.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Lanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Quang theo đúng thẩm quyền quy định. Hiện Công an huyện Vũ Quang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lanh.