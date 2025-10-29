Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn phá vỡ kỷ lục lịch sử năm 1964, Đà Nẵng đối mặt đại hồng thủy

Ngày 29-10, tại các xã vùng cao của TP Đà Nẵng có mưa rất lớn, nước đổ về nhiều, buộc các hồ thủy điện phải xả xuống hạ du. Thời điểm cao nhất, lượng nước đổ về sông Thu Bồn với lưu lượng trên 7.923 m3/giây; đổ về sông Vu Gia với lưu lượng hơn 6.419 m3/giây.

Mưa lớn đã khiến hàng chục ngàn ngôi nhà ở các phường xã ven sông Vu Gia, Thu Bồn bị ngập rất nặng. Do bị cô lập nhiều ngày qua, nhiều gia đình đang bị thiếu thực phẩm để sử dụng.