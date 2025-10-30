Lũ trên sông Thu Bồn tại Đà Nẵng vượt mức lịch sử năm Thìn 1964

Sáng nay (30/10), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu đạt 5,62m, vượt mức đỉnh lịch sử 5,48m ghi nhận năm Thìn 1964. Trong khi đó, lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Dự báo, trong sáng nay, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên báo động (BĐ) 3 từ 1,6-1,7m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964.