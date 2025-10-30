Lũ trên sông Thu Bồn tại Đà Nẵng vượt mức lịch sử năm Thìn 1964

Sáng nay (30/10), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu đạt 5,62m, vượt mức đỉnh lịch sử 5,48m ghi nhận năm Thìn 1964. Trong khi đó, lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.
Dự báo, trong sáng nay, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên báo động (BĐ) 3 từ 1,6-1,7m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964.
Đến trưa chiều, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên BĐ3 1,5m; lũ trên sông Hương, sông Vu Gia tiếp tục xuống và cao hơn mức BĐ3 từ 0,6-0,65m; trên sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3 0,3m; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở trên BĐ2 0,10m.
Trong chiều và đêm nay, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên BĐ3 1,1m; lũ trên sông Hương tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3 0,1m; lũ trên sông Bồ, sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3 0,2-0,7m; trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2 0,5m.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3, cấp cao nhất. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng từ Huế đến Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở những khu vực này.