Lũ trên sông Cầu và sông Thương đang rút

12/10/2025 08:05

Mặc dù mực nước trên sông Cầu và sông Thương đang giảm dần, song tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực miền Bắc vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội tiếp tục đối mặt nguy cơ sạt lở, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh sau lũ.

Hiện trạng lũ trên sông Cầu và sông Thương

Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống. Mực nước lúc 03h ngày 12/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 6,10m, dưới mức báo động (BĐ) 3 0,20m; Trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 6,91m, trên mức BĐ3 0,61m.

lu tren song cau va song thuong dang rut hinh anh 1
Lũ trên sông Cầu và sông Thương đang rút.

Dự báo và cảnh báo

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống dưới mức BĐ2; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ xuống dưới mức BĐ3.

Cảnh báo: Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, các khu vực trũng thấp có thể kéo dài từ 1-2 ngày tới; nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội. Đề phòng ô nhiễm môi trường và dịch bệnh đối với các vùng nước lũ đã rút.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3

https://vov.vn/xa-hoi/lu-tren-song-cau-va-song-thuong-dang-rut-post1237240.vov
            Lũ trên sông Cầu và sông Thương đang rút
