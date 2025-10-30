Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang rút

30/10/2025 12:00

Nước lũ trên các sông Trà Khúc, Vệ, Trà Bồng… đang rút nhưng tại một số sông vẫn còn ở mức báo động 3.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 29 đến sáng 30-10, mưa đã giảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nước lũ trên các sông đã đạt đỉnh và hiện đang rút chậm.

Nước rút chậm﻿

Theo báo cáo mới nhất, nước lũ trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng đang rút chậm, hiện trên mức báo động 2.

1000014131.jpg
Lũ trên sông Trà Khúc đã rút chậm.

Tại sông Trà Bồng, nước dâng cao vượt đỉnh lũ năm 1999 và 2009, áp sát cầu Châu Ổ ở lý trình km1036+261 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Sơn lúc 13 giờ ngày 29-10. Sau đó, mực nước duy trì ở mức cao đến chiều tối cùng ngày.

Lúc 20 giờ ngày 29-10, nước lũ trên sông Trà Bồng đạt đỉnh và rút chậm. Tại trạm Châu Ổ trên sông Trà Bồng, lúc 1 giờ ngày 30-10, mực nước 4,27 m, dưới mức báo động 3 là 0,23 m. Lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ rào chắn ở hai bên cầu để người dân được lưu thông về nhà.

IMG_20251029_170313.jpg
Chốt chặn cấm lưu thông qua cầu Trà Khúc đã được tháo dở nhưng các lực lượng chức năng vẫn duy trì túc trực.

Trên sông Trà Khúc, nước lũ cũng đang rút. Đến 1 giờ sáng 30-10, mực nước trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,93 m, dưới mức báo động là 3 0,56 m.

1000014025.jpg
Trong đêm, nước sông Trà Khúc rút chậm. Đến 1 giờ ngày 30-10, mực nước đã xuống dưới báo động 3.

Trên sông Vệ tại trạm sông Vệ, mực nước ở mức 4,55 m, trên báo động 3 0,05m.

Ôm cha chạy lũ

Tại phường Trương Quang Trọng, nhiều đường như Trần Văn Trà, Ân Phú bị nước sông Trà Khúc tràn vào nhấn chìm; có nơi nước sâu đến gần 2 m, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

1000014133.jpg
Người dân phường Trương Quang Trọng di chuyển bằng thuyền qua các khu vực ngập sâu.

Đang tất bật kê đồ đạc lên cao rồi cùng người thân sơ tán, chị Trịnh Thị Cẩm Ly (ngụ tổ dân phố Liên Hiệp 1B, phường Trương Quang Trọng) nói đồ đạc đã được kê lên cao, nếu nước lên hơn 1,5 m thì bỏ nhà chạy người trước.

nuoc-lu-tren-cac-song-o-quang-ngai-dang-rut-4.jpg
Chị Trịnh Thị Cẩm Ly nói nếu nước lũ ở khu vực chị lên trên 1,5 m thì "bỏ của chạy lấy người".

Cách đó không xa, ông Lê Văn Công bị tai biến, nằm liệt giường trong nhà. Lũ lên, những người con của ông nhanh chóng đưa ông ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nhà người thân ở tạm.

nuoc-lu-tren-cac-song-o-quang-ngai-dang-rut-5.jpg
Ông Lê Văn Công (ngồi sau xe máy) bị tai biến, liệt giường được đưa đi tránh lũ lớn.

Theo nhiều người dân, nước dâng quá nhanh, chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã tràn vào đường, nhà khiến họ không kịp trở tay. “Chạy lũ chỉ kịp ôm con, cầm ít đồ cá nhân, còn lại để mặc cho nước cuốn”- một người dân nói.

Tại xã Phước Giang - nơi đang có hơn 1.000 nhà dân bị ngập trong biển nước, cô lập hoàn toàn, chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán người dân. Trong đêm, các lực lượng dân quân, thanh niên đã dùng thuyền, xuồng sơ tán người, đặc biệt là người già, yếu, trẻ em đến nơi an toàn.

Hiện chính quyền địa phương đã chốt chặn các đường bị ngập nặng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực 24/24 để ngăn người dân qua lại.

nuoc-lu-tren-cac-song-o-quang-ngai-dang-rut-2.jpg
IMG_20251030_074903.jpg
nuoc-lu-tren-cac-song-o-quang-ngai-dang-rut-1.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán người già, trẻ em ra khỏi vùng ngập.

Tương tự, tại xã Sơn Hà lũ lên rất nhanh, có nhà ngập đến tầng 1, có nhà ngập hơn nửa nhà, một số nơi ngập đến 3 m. Nhiều tài sản của người dân bị nhấn chìm do không kịp trở tay, di dời.

Túc trực xuyên đêm

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, giao thông chịu nhiều ảnh hưởng, trong đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân phòng dầm mình chốt chặn, điều tiết giao thông qua vùng ngập.

1000014134.jpg
Túc trực xuyên đêm ở cầu Trà Khúc 1.

Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết dù đã tháo dỡ rào chắn nhưng đoạn km1029 vẫn ngập nước sâu.

“Chúng tôi duy trì các tổ công tác, túc trực xuyên đêm để hướng dẫn, điều tiết giao thông, không để người dân và các phương tiện chủ quan đi vào vùng nguy hiểm”- Thượng tá Giang nói.

Tại điểm chốt chặn ở hai đầu cầu Trà Khúc 1, lực lượng công an, dân phòng, dân quân vẫn túc trực xuyên đêm, đảm bảo không để người dân qua cầu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện người dân tham gia giao thông buộc phải di chuyển qua cầu Thạch Bích và cầu Trà Khúc 1.

Theo plo.vn
https://plo.vn/lu-tren-cac-song-o-quang-ngai-dang-rut-post878424.html
Copy Link
https://plo.vn/lu-tren-cac-song-o-quang-ngai-dang-rut-post878424.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang rút
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO