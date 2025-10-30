Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang rút

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 29 đến sáng 30-10, mưa đã giảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nước lũ trên các sông đã đạt đỉnh và hiện đang rút chậm.

Nước rút chậm﻿

Theo báo cáo mới nhất, nước lũ trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng đang rút chậm, hiện trên mức báo động 2.

Lũ trên sông Trà Khúc đã rút chậm.

Tại sông Trà Bồng, nước dâng cao vượt đỉnh lũ năm 1999 và 2009, áp sát cầu Châu Ổ ở lý trình km1036+261 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Sơn lúc 13 giờ ngày 29-10. Sau đó, mực nước duy trì ở mức cao đến chiều tối cùng ngày.

Lúc 20 giờ ngày 29-10, nước lũ trên sông Trà Bồng đạt đỉnh và rút chậm. Tại trạm Châu Ổ trên sông Trà Bồng, lúc 1 giờ ngày 30-10, mực nước 4,27 m, dưới mức báo động 3 là 0,23 m. Lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ rào chắn ở hai bên cầu để người dân được lưu thông về nhà.