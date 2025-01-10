Lũ tràn về sau bão số 10, tiểu thương Nghệ An lội nước vớt tài sản

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sau cơn bão số 10 (Bualoi), nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Tại khu chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An, nhiều ki-ốt ở chợ Vinh chìm trong biển nước, tiểu thương thiệt hại nặng nề. Các ki-ốt tạm trước cổng chính chợ Vinh (phường Thành Vinh) bị quật đổ, hư hỏng nặng.

Việc buôn bán ở chợ đầu mối và khu vực phụ chợ Vinh bị gián đoạn do nước ngập sâu. Tiểu thương buộc phải lội nước để vớt vát tài sản, di dời hàng hóa.