Lũ sông Lô dâng cao 'chóng mặt', người dân Phú Thọ lùa lợn đi tránh lũ

Ghi nhận vào chiều tối 1/10, tại khu vực ven sông Lô (địa bàn tỉnh Phú Thọ), nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước tại đây tiếp tục dâng cao. Nhiều tài sản của người dân, doanh nghiệp chìm trong "biển nước".

Mực nước sông Lô đoạn qua tỉnh Phú Thọ dâng nhanh. Ảnh: Đức Hoàng

Không chỉ hoa màu, ao cá, nhiều trang trại chăn nuôi cũng đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi. Hàng trăm hộ dân đã bắt đầu di dời tài sản, đưa gia súc, gia cầm lên các điểm cao.