Lũ san phẳng nhà điều hành công trường cao tốc, 3 người mất tích

Đức Hoàng| 30/09/2025 17:55

Một trận lũ quét đã san phẳng nhà điều hành của cán bộ kỹ sư, công nhân thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Cao Bằng) khiến 3 người mất tích.

Chiều 30/9,  một lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng cho biết, vào 19h30 tối qua (29/9) một trận lũ đã quét qua nhà điều hành tại bản Néng, xã Đức Long (Cao Bằng) khiến 3 người bị mất tích.

Danh tính 3 nạn nhân đang mất tích gồm: Nguyễn Viết Trường (23 tuổi, trú TP Hà Nội); Đinh Thị Hải (36 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) và Lý Lê Anh Tú (22 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên).

cao toc cao bang.jpg
Trận lũ quét qua nhà điều hành thi công hầm số 2, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khiến 3 người bị mất tích. Ảnh: ĐT

Tại hiện trường, bùn đất phủ kín trong nhà điều hành, các miếng ghép, cấu kiện của nhà đã bị hư hỏng. 

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trên.

