Lũ san phẳng nhà điều hành công trường cao tốc, 3 người mất tích

Tại hiện trường, bùn đất phủ kín trong nhà điều hành, các miếng ghép, cấu kiện của nhà đã bị hư hỏng.

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trên.