Lũ rút để lại hơn 10 vạn khối cát vàng, một xã ở Lào Cai lên phương án đấu giá

Chính quyền địa phương ước tính lượng cát vàng tồn đọng tại thôn lên tới hơn 100.000m³.

Cuối tháng 9, đầu tháng 10, do ảnh hưởng của bão số 10, nước lũ đổ về thôn Làng Chút, nhấn chìm 30 ngôi nhà, làm nhiều nhà cửa bị đổ sập, hư hỏng. Sau khi lũ rút, cát sỏi phủ kín mái nhà dân, ruộng vườn; suối bị lấp đầy cát.

Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Văn Bàn, cho biết khối lượng cát trên sẽ được lập phương án quản lý và tổ chức đấu giá. Việc khai thác, tận dụng lượng cát này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng từ các đợt mưa bão tiếp theo mà còn tránh lãng phí tài nguyên.

Theo ông Thủy, UBND xã Văn Bàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng Sở Tài chính để khảo sát khối lượng cát, thống nhất phương án xử lý, trình UBND tỉnh Lào Cai.

“Dự kiến, lượng cát vàng đọng lại sau bão lũ sẽ được quy hoạch tại chỗ, thành lập mỏ và bàn giao cho UBND tỉnh Lào Cai để tổ chức đấu giá theo quy định,” ông Thủy thông tin.