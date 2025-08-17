Lũ quét khủng khiếp ở miền bắc Pakistan, 344 người thiệt mạng

Ngày 16-8, các quan chức địa phương Pakistan cho biết đã 344 người thiệt mạng sau hai ngày mưa lớn và lũ quét tấn công miền bắc nước này, theo hãng tin AFP.

Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Pakistan, phần lớn số người chết được ghi nhận tại tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng do lũ quét và nhà sập.

Cơ quan này cũng báo cáo về 137 người bị thương.