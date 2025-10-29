Lũ ở Đà Nẵng vượt báo động 3 trên 1 m và tiếp tục lên, mất điện diện rộng

Sáng 29-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn đang mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, rất nhiều làng mạc ven sông Vu Gia, Thu Bồn với hàng chục ngàn ngôi nhà đang bị ngập nặng.

Rạng sáng 29-10, Đội SOS Quảng Nam hỗ trợ đưa một bà bầu chuyển dạ và một cháu bé bị sốt đến Bệnh viện Vĩnh Đức an toàn

Từ chiều 28-10, sau vài tiếng giảm mưa, tại khu vực các xã vùng núi của TP Đà Nẵng có mưa to trở lại, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện lớn, buộc phải xả xuống hạ du. Có thời điểm, lưu lượng về hồ thủy điện Sông Tranh 2 lên tới hơn 4.400 m3/giây, buộc thủy điện này xả lũ xuống hạ du hơn 4.100 m3/giây.