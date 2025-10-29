Lũ ở Đà Nẵng vượt báo động 3 trên 1 m và tiếp tục lên, mất điện diện rộng

Sáng 29-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn đang mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, rất nhiều làng mạc ven sông Vu Gia, Thu Bồn với hàng chục ngàn ngôi nhà đang bị ngập nặng.
Từ chiều 28-10, sau vài tiếng giảm mưa, tại khu vực các xã vùng núi của TP Đà Nẵng có mưa to trở lại, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện lớn, buộc phải xả xuống hạ du. Có thời điểm, lưu lượng về hồ thủy điện Sông Tranh 2 lên tới hơn 4.400 m3/giây, buộc thủy điện này xả lũ xuống hạ du hơn 4.100 m3/giây.
Số liệu cập nhật lúc 6 giờ sáng 29-10, cho thấy nước tiếp tục đổ về các hồ thủy điện lớn ở thượng nguồn Đà Nẵng với lưu lượng lớn, buộc thủy điện phải xả xuống hạ du.
Cụ thể, thủy điện A Vương xả với lưu lượng 1.354 m3/giây, thủy điện Sông Bung 4 xả hơn 2.000 m3/giây, thủy điện Đak Mi 4 xả 1.949 m3/giây, thủy điện Sông Tranh 2 xả 2.826 m3/giây.
Tối 28-10, trong nhóm phòng chống thiên tai của TP Đà Nẵng, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP - cho biết do mưa lớn trong những ngày qua, tất cả các hồ thủy điện đã đầy. TP Đà Nẵng kiên quyết yêu cầu lượng nước xả bằng lượng nước đến. Ông Hưng mong các địa phương giải thích cho người dân biết do mưa lớn, nước về hồ nhiều phải xả, việc ngập lụt do mưa chứ không phải do thủy điện xả lũ.
Do mưa lớn trong những ngày qua, nhiều vùng bị ngập lụt đã bị mất điện từ ngày 27-10 đến nay. Trong khi đó, tại các xã thuộc khu vực Phước Sơn cũ, sạt lở đất làm sập trụ điện nguồn đã gây mất điện trên diện rộng. Việc khắc phục trong điều kiện thời tiết hiện nay rất khó khăn, phải mất vài ngày mới có thể hoàn tất.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đề nghị địa phương thông báo cho người dân biết, có biện pháp phù hợp. TP cũng đang chỉ đạo để khôi phục điện sớm nhất cho người dân.
Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ lúc 3 giờ 30 phút sáng 29-10, từ sáng sớm 29-10 đến đêm 30-10, tại các xã, phường của TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông.
Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày 30-10 mưa có xu hướng giảm dần còn có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.
Mực nước thượng lưu sông sông Vu Gia-Thu Bồn đang lên trở lại, hạ lưu các sông dao động ở mức trên BĐ3. Mực nước lúc 1 giờ ngày 29-10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 10,17m- trên BĐ3 1,17m.
Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 16,6m- trên BĐ3 1,6m; tại Giao Thủy ở mức 9,43m- trên BĐ3 0,62m; tại Câu Lâu ở mức 5,2m- trên BĐ3 1,2m; tại Hội An ở mức 3,11m- trên BĐ3 1,11m.
Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh; đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,25m- trên BĐ3 1,25m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động ở trên BĐ3 từ 1,2-1,35m…
Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, P. Bàn Thạch, P. Hương Trà, P. Quảng Phú, xã Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ...