Lũ lụt tại Huế: Công an dùng xe cẩu đưa hai phụ nữ đi cấp cứu, bộ đội đu dây qua suối cứu trợ hơn 100 người dân bị cô lập

Từ trưa đến giữa chiều nay (29/10), trên địa bàn TP Huế - đặc biệt ở vùng núi xuất hiện mưa to đến rất to. Chưa đầy 6 giờ, mực nước sông Hương đã dâng cao trở lại gần 1m.

Công an TP Huế dùng xe cẩu đưa 2 người phụ nữ đi cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp

Lũ tiếp tục dâng nhanh khiến người dân ở Huế gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp đau ốm, bệnh tật đã được lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ, đưa đến nơi an toàn.

Công an TP Huế cho biết đầu giờ chiều nay, đơn vị nhận được tin báo khẩn cấp nhờ trợ giúp của gia đình 2 người phụ nữ ở đường Nguyễn Thái Học, bị bệnh nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.