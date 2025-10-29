Lũ lụt tại Huế: Công an dùng xe cẩu đưa hai phụ nữ đi cấp cứu, bộ đội đu dây qua suối cứu trợ hơn 100 người dân bị cô lập

Từ trưa đến giữa chiều nay (29/10), trên địa bàn TP Huế - đặc biệt ở vùng núi xuất hiện mưa to đến rất to. Chưa đầy 6 giờ, mực nước sông Hương đã dâng cao trở lại gần 1m.
Lũ tiếp tục dâng nhanh khiến người dân ở Huế gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp đau ốm, bệnh tật đã được lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ, đưa đến nơi an toàn.
Công an TP Huế cho biết đầu giờ chiều nay, đơn vị nhận được tin báo khẩn cấp nhờ trợ giúp của gia đình 2 người phụ nữ ở đường Nguyễn Thái Học, bị bệnh nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Do tuyến đường bị ngập nặng, Công an TP Huế đã huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xe cẩu chuyên dụng đến hiện trường ứng cứu và đưa 2 người này đến bệnh viện an toàn.
Khoảng 15h15 cùng ngày, Công an phường Vỹ Dạ cũng tiếp nhận thông tin, có một sinh viên quốc tịch Lào bị ngã, vỡ đầu gối.
Đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hỗ trợ, đưa nạn nhân đi Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cấp cứu.
Bộ đội đu dây qua suối, cứu trợ hơn 100 người dân bị cô lập
Chiều 29/10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân (Ban Chỉ huy BĐBP TP Huế) cho biết, đơn vị vừa triển khai lực lượng, cứu trợ hàng chục hộ dân bị cô lập.
Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân nhận được tin báo từ chính quyền về việc 26 hộ dân, với 107 nhân khẩu, tại thôn Ta Lo A Hố đang bị lũ dâng cao gây cô lập.
Lực lượng biên phòng xuất cấp 200kg gạo, 10 thùng mì tôm cùng nhiều nhu yếu phẩm, đu dây qua suối để tiếp cận và hỗ trợ người dân.
Chiều cùng ngày, UBND TP Huế cho biết, thượng nguồn đang có mưa to đến rất to khiến nước trên các sông dâng trở lại.
Dự báo, từ 14-20h, toàn TP Huế tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 120mm. Riêng các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô có thể đạt 80-150mm, có nơi trên 200mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, chính quyền và người dân cần đặc biệt đề phòng mưa có cường suất lớn (trên 70mm/1h), có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại các vùng đồi núi.