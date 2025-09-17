Lũ lụt nghiêm trọng tại 12 tỉnh Thái Lan khiến 3 người thiệt mạng

PV/VOV-Bangkok| 17/09/2025 10:50

Cơ quan chức năng Thái Lan hôm qua (16/9) cho biết, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng đang xảy ra tại 12 tỉnh miền Bắc, miền Đông và miền Trung đất nước, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng trăm nghìn người dân.

Theo Cục phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM), tình trạng lũ lụt đang xảy ra tại các tỉnh: Phitsanulok, Phetchabun, Phichit, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Suphan Buri, Ayutthaya, Nakhon Pathom và Chachoengsao. Lũ lụt trên diện rộng đang ảnh hưởng tới khoảng 161.000 người dân và khiến 3 người thiệt mạng.

lu lut nghiem trong tai 12 tinh thai lan khien 3 nguoi thiet mang hinh anh 1
Lũ lụt tại tỉnh Nakhon Sawan. Nguồn: Bangkok Post

Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan hôm 16/9 cũng cho biết thêm, trong số 12 tỉnh bị lũ lụt, Ayutthaya là khu vực có nguy cơ cao khi mưa lớn tiếp tục kéo dài, khiến mực nước sông Chao Phraya dâng nhanh. Ước tính khoảng 25.000 hộ gia đình đang bị ảnh hưởng. 

lu lut nghiem trong tai 12 tinh thai lan khien 3 nguoi thiet mang hinh anh 2
Lũ lụt tại tỉnh Ayutthaya. Nguồn: The Nation

Cơ quan chức năng Thái Lan đã đẩy mạnh các biện pháp phòng chống lũ lụt, kiểm soát và điều tiết lượng nước tại các công trình thủy lợi để quản lý mực nước hiệu quả.

Các cơ quan này cũng đồng thời liên tục cập nhật về tình trạng lũ lụt đến người dân tại các địa phương để kịp thời có phương án ứng phó, sơ tán phù hợp. Trong đó, những nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm người già và bệnh nhân, và các hộ gia đình ở khu vực có nguy cơ cao đã được sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/lu-lut-nghiem-trong-tai-12-tinh-thai-lan-khien-3-nguoi-thiet-mang-post1230635.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/lu-lut-nghiem-trong-tai-12-tinh-thai-lan-khien-3-nguoi-thiet-mang-post1230635.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Lũ lụt nghiêm trọng tại 12 tỉnh Thái Lan khiến 3 người thiệt mạng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO