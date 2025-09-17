Lũ lụt nghiêm trọng tại 12 tỉnh Thái Lan khiến 3 người thiệt mạng

Theo Cục phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM), tình trạng lũ lụt đang xảy ra tại các tỉnh: Phitsanulok, Phetchabun, Phichit, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Suphan Buri, Ayutthaya, Nakhon Pathom và Chachoengsao. Lũ lụt trên diện rộng đang ảnh hưởng tới khoảng 161.000 người dân và khiến 3 người thiệt mạng.

Lũ lụt tại tỉnh Nakhon Sawan. Nguồn: Bangkok Post

Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan hôm 16/9 cũng cho biết thêm, trong số 12 tỉnh bị lũ lụt, Ayutthaya là khu vực có nguy cơ cao khi mưa lớn tiếp tục kéo dài, khiến mực nước sông Chao Phraya dâng nhanh. Ước tính khoảng 25.000 hộ gia đình đang bị ảnh hưởng.

Lũ lụt tại tỉnh Ayutthaya. Nguồn: The Nation

Cơ quan chức năng Thái Lan đã đẩy mạnh các biện pháp phòng chống lũ lụt, kiểm soát và điều tiết lượng nước tại các công trình thủy lợi để quản lý mực nước hiệu quả.

Các cơ quan này cũng đồng thời liên tục cập nhật về tình trạng lũ lụt đến người dân tại các địa phương để kịp thời có phương án ứng phó, sơ tán phù hợp. Trong đó, những nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm người già và bệnh nhân, và các hộ gia đình ở khu vực có nguy cơ cao đã được sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.