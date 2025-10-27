Lũ lớn cuốn sập cầu ở Huế, hàng nghìn hộ dân bị chia cắt

Chiều 27/10, chính quyền xã Khe Tre (khu vực thượng nguồn TP Huế) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, làm sập một phần cầu Le No – cây cầu huyết mạch nối trung tâm xã với các khu dân cư, gây chia cắt hàng nghìn hộ dân.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày. Mưa lớn liên tục khiến dòng lũ trên nhánh sông Tả Trạch dâng cao, chảy xiết. Cầu Le No – kết cấu bê tông cốt thép bắc qua sông không chịu nổi áp lực nước nên bị cuốn sập hoàn toàn.