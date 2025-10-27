Lũ lớn cuốn sập cầu ở Huế, hàng nghìn hộ dân bị chia cắt

27/10/2025 21:07

Mưa lớn khiến lũ trên sông Tả Trạch dâng cao, cuốn sập cầu Le No ở xã Khe Tre (TP Huế), chia cắt hàng nghìn hộ dân. Tại khu vực nội đô TP Huế, nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân phải dùng ghe, thuyền di chuyển.

Chiều 27/10, chính quyền xã Khe Tre (khu vực thượng nguồn TP Huế) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, làm sập một phần cầu Le No – cây cầu huyết mạch nối trung tâm xã với các khu dân cư, gây chia cắt hàng nghìn hộ dân.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày. Mưa lớn liên tục khiến dòng lũ trên nhánh sông Tả Trạch dâng cao, chảy xiết. Cầu Le No – kết cấu bê tông cốt thép bắc qua sông không chịu nổi áp lực nước nên bị cuốn sập hoàn toàn.

571158356_31917723924538105_5667511267239677658_n.jpg
Lũ từ thượng nguồn đổ về làm sập cầu Le No, xã Khe Tre. Ảnh: G.X

Người dân địa phương cho biết, cầu Le No là tuyến đường chính nối tổ dân phố 3, thôn Phú Mậu và thôn K4 với tuyến đường trung tâm xã Khe Tre. Việc cây cầu bị sập khiến khu vực này gần như bị cô lập, việc đi lại và tiếp cận nhu yếu phẩm của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành rào chắn hai đầu cầu, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn người dân không qua lại khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

z7160386431533_e01eb33f683fd413d12b6cab81a6c07a.jpg
Hàng loạt tuyến đường nội thành ở Huế bị ngập sâu. Ảnh: N.D

Trong khi đó, chiều cùng ngày tại TP Huế, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, khiến hàng loạt tuyến đường nội thành bị ngập sâu, giao thông nhiều nơi bị chia cắt.

Ghi nhận tại đường Lê Duẩn, nước lũ dâng cao khoảng 1m; lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại.

Người dân phải dùng ghe, thuyền nhỏ để di chuyển qua các đoạn ngập nặng trên đường Lê Duẩn và quanh khu vực trung tâm thành phố.

Trên cầu Phú Xuân, đội cứu hộ, cứu nạn túc trực suốt nhiều giờ, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp. Tại khu vực đường Cửa Ngăn – lối vào Kinh thành Huế, nơi có nhiều hộ kinh doanh ăn uống và dịch vụ du lịch nước ngập sâu, chảy xiết.

z7160385584738_770001fe0d77b7bca4c4b4816fd35755.jpg
Đường Cửa Ngăn đi vào Kinh thành Huế nước chảy xiết. Ảnh: N.D
z7160387248156_13f68ce01575cd5ff7758d431cab1284.jpg
Người dân phải dùng ghe, thuyền nhỏ để di chuyển qua các đoạn ngập. Ảnh: N.D
z7160386161654_1fb24dbaa6e159c93d8296118c545bfe.jpg
Trung tâm TP Huế ngập khắp nơi. Ảnh: N.D
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/lu-lon-cuon-sap-cau-o-hue-hang-nghin-ho-dan-bi-chia-cat-2456852.html
