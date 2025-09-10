Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Tình người trong biển nước

Giữa dòng nước ngập ngang ngực, một người đàn ông mình trần vẫn mỉm cười, vẫy tay chào khi thấy bè cứu trợ đi qua. Ở một căn nhà khác, cánh tay gầy gò vươn ra từ cửa sổ tầng hai, run run đón lấy chai nước lọc từ tình nguyện viên chèo xuồng.

Ngoài đầu ngõ, một vài tấm ván gỗ được dựng vội để ngăn rác, một phụ nữ mặc bộ đồ xanh lội bì bõm, dùng chổi quét từng mảng bùn và rác trôi lềnh bềnh.

Những hành động nhỏ bé nhưng kiên cường ấy phản chiếu sức sống và ý chí bám trụ của người dân phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên cũ) - nơi đang oằn mình giữa trận lũ lịch sử, chưa từng có trong ký ức của những người già hơn 70 tuổi sống ở đây.

Nhiều khu vực tại TP Thái Nguyên vẫn oằn mình trong biển nước.

Cuộc sống đảo lộn trong biển nước

Từ sáng 8-10, trời đã hửng nắng nhưng toàn TP Thái Nguyên (cũ) vẫn chìm trong biển nước. Riêng tại phường Phan Đình Phùng, một trong những điểm ngập nặng nhất, nước lũ đã dâng gần hết tầng một, buộc người dân phải chuyển toàn bộ sinh hoạt lên tầng hai.