Lũ lên nhanh, làng ngoại thành Hà Nội ngập sâu trong biển nước đục ngầu

10/10/2025 09:26

Lũ lên nhanh khiến nhiều làng ở xã Đa Phúc, Hà Nội ngập sâu trong biển nước đục ngầu. Tối 9/10, UBND xã Đa Phúc phát thông báo khẩn cấp, yêu cầu tiếp tục khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực mất an toàn

lu len nhanh, lang ngoai thanh ha noi ngap sau trong bien nuoc duc ngau hinh anh 1
 Theo dự báo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ khoảng 21h ngày 9/10, lũ trên sông Cầu, Cà Lồ đạt đỉnh ở mức 10,2m trên sông Cầu và 9,7m trên sông Cà Lồ. Lo ngại nước dâng cao hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng tại xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội khẩn trương gia cố các đoạn đê xung yếu nước tràn qua.
lu len nhanh, lang ngoai thanh ha noi ngap sau trong bien nuoc duc ngau hinh anh 2
Lãnh đạo Công an xã Đa Phúc liên tục tăng cường kiểm tra rà soát các điểm đê xung yếu. 
lu len nhanh, lang ngoai thanh ha noi ngap sau trong bien nuoc duc ngau hinh anh 3
Trước tình hình ngập sâu kéo dài xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng người dân, chính quyền xã Đa Phúc huy động toàn bộ lực lượng ứng trực “4 tại chỗ”, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân, đồng thời bảo đảm hậu cần với hàng trăm suất nhu yếu phẩm hỗ trợ khu vực bị ảnh hưởng.
lu len nhanh, lang ngoai thanh ha noi ngap sau trong bien nuoc duc ngau hinh anh 4
Nước sông dâng cao gây úng ngập khu dân cư ngoài đê hữu Cầu.
lu len nhanh, lang ngoai thanh ha noi ngap sau trong bien nuoc duc ngau hinh anh 5
Những ngôi nhà cao tầng ngập sâu trong biển nước đục ngầu.
lu len nhanh, lang ngoai thanh ha noi ngap sau trong bien nuoc duc ngau hinh anh 6
Hơn 1.000 hộ dân vùng trũng được chính quyền xã hỗ trợ sơ tán kịp thời.
lu len nhanh, lang ngoai thanh ha noi ngap sau trong bien nuoc duc ngau hinh anh 7
Tại thôn Cẩm Hà, xã Đa Phúc chiều 9/10 loa phát thanh vang lên khắp thôn Cẩm Hà huy động người dân khẩn cấp chống lũ.
lu len nhanh, lang ngoai thanh ha noi ngap sau trong bien nuoc duc ngau hinh anh 8
Hàng trăm người dân xúc đất, đóng bao, vận chuyển ra tuyến đê.
lu len nhanh, lang ngoai thanh ha noi ngap sau trong bien nuoc duc ngau hinh anh 9
Nhân dân và bộ đội khẩn trương xúc đất vào bao tải xếp hàng chặn dòng nước lũ tràn qua đê.
lu len nhanh, lang ngoai thanh ha noi ngap sau trong bien nuoc duc ngau hinh anh 10
Chùa Cẩm Hà nước ngập sát mái.
lu len nhanh, lang ngoai thanh ha noi ngap sau trong bien nuoc duc ngau hinh anh 11
Trước tình hình lũ từ thượng nguồn dồn về sông Cầu vẫn rất mạnh, tràn khoảng 5km đê chính, gây ngập sâu tại các thôn ngoài đê. Cùng với sự cố vỡ đường tàu đoạn qua xã Trung Giã dẫn đến nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu vực trong đê. Tối 9/10, UBND xã Đa Phúc phát thông báo khẩn cấp, yêu cầu tiếp tục khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực mất an toàn. Tuyệt đối không ở lại khu vực nguy hiểm, đề phòng nước lũ dâng nhanh gây nguy hiểm đến tính mạng.
lu len nhanh, lang ngoai thanh ha noi ngap sau trong bien nuoc duc ngau hinh anh 12
Trong tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, thành phố Hà Nội - những nơi đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao và yêu cầu sẵn sàng phương án dời 30.000 dân.
Theo vov.vn
https://vov.vn/xa-hoi/lu-len-nhanh-lang-ngoai-thanh-ha-noi-ngap-sau-trong-bien-nuoc-duc-ngau-post1236720.vov
Copy Link
https://vov.vn/xa-hoi/lu-len-nhanh-lang-ngoai-thanh-ha-noi-ngap-sau-trong-bien-nuoc-duc-ngau-post1236720.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Lũ lên nhanh, làng ngoại thành Hà Nội ngập sâu trong biển nước đục ngầu
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO