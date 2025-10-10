Lũ lên nhanh, làng ngoại thành Hà Nội ngập sâu trong biển nước đục ngầu

Lũ lên nhanh khiến nhiều làng ở xã Đa Phúc, Hà Nội ngập sâu trong biển nước đục ngầu. Tối 9/10, UBND xã Đa Phúc phát thông báo khẩn cấp, yêu cầu tiếp tục khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực mất an toàn

Theo dự báo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ khoảng 21h ngày 9/10, lũ trên sông Cầu, Cà Lồ đạt đỉnh ở mức 10,2m trên sông Cầu và 9,7m trên sông Cà Lồ. Lo ngại nước dâng cao hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng tại xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội khẩn trương gia cố các đoạn đê xung yếu nước tràn qua. Lãnh đạo Công an xã Đa Phúc liên tục tăng cường kiểm tra rà soát các điểm đê xung yếu. Trước tình hình ngập sâu kéo dài xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng người dân, chính quyền xã Đa Phúc huy động toàn bộ lực lượng ứng trực “4 tại chỗ”, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân, đồng thời bảo đảm hậu cần với hàng trăm suất nhu yếu phẩm hỗ trợ khu vực bị ảnh hưởng. Nước sông dâng cao gây úng ngập khu dân cư ngoài đê hữu Cầu. Những ngôi nhà cao tầng ngập sâu trong biển nước đục ngầu. Hơn 1.000 hộ dân vùng trũng được chính quyền xã hỗ trợ sơ tán kịp thời. Tại thôn Cẩm Hà, xã Đa Phúc chiều 9/10 loa phát thanh vang lên khắp thôn Cẩm Hà huy động người dân khẩn cấp chống lũ. Hàng trăm người dân xúc đất, đóng bao, vận chuyển ra tuyến đê. Nhân dân và bộ đội khẩn trương xúc đất vào bao tải xếp hàng chặn dòng nước lũ tràn qua đê. Chùa Cẩm Hà nước ngập sát mái. Trước tình hình lũ từ thượng nguồn dồn về sông Cầu vẫn rất mạnh, tràn khoảng 5km đê chính, gây ngập sâu tại các thôn ngoài đê. Cùng với sự cố vỡ đường tàu đoạn qua xã Trung Giã dẫn đến nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu vực trong đê. Tối 9/10, UBND xã Đa Phúc phát thông báo khẩn cấp, yêu cầu tiếp tục khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực mất an toàn. Tuyệt đối không ở lại khu vực nguy hiểm, đề phòng nước lũ dâng nhanh gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, thành phố Hà Nội - những nơi đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao và yêu cầu sẵn sàng phương án dời 30.000 dân.