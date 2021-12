"Lũ làm hư hỏng tất cả, người dân không còn thứ gì để ăn!"

Your browser does not support the audio element.

Sáng 2/12, phóng viên Dân trí có mặt tại thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa), nơi có thể xem là chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa lũ lịch sử xảy ra ở Phú Yên trong 2 ngày 30/11 và 1/12 vừa qua.

Bùn non ngập tràn dọc đường vào thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hà).

Your browser does not support the video tag. Mưa lũ làm thiệt hại nặng về người và tài sản ở Phú Yên.

Khắp nơi là cảnh hoang tàn, tang thương vô cùng đau xót khi cơn lũ lớn tràn về khiến cha mẹ mất con, nhà cửa hư hỏng và tài sản cả đời tích góp xây dựng bị lũ tàn phá.