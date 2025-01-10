Lũ dữ 'xoá sổ' nhà điều hành dự án cao tốc, hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích

Vào 19h30 tối 29/9, một trận lũ đã quét qua nhà điều hành của cán bộ kỹ sư, công nhân thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại bản Néng, xã Đức Long (Cao Bằng) khiến 3 người bị mất tích.

Ngay sau đó, công tác tìm kiếm các nạn nhân đã được lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành.