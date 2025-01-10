Lũ dữ 'xoá sổ' nhà điều hành dự án cao tốc, hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích

Đức Hoàng| 01/10/2025 19:48

Sau trận lũ dữ "san phẳng" nhà điều hành dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Cao Bằng), lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Vào 19h30 tối 29/9, một trận lũ đã quét qua nhà điều hành của cán bộ kỹ sư, công nhân thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại bản Néng, xã Đức Long (Cao Bằng) khiến 3 người bị mất tích.

Ngay sau đó, công tác tìm kiếm các nạn nhân đã được lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành.

Lũ tại cao bằng.jpg
Trận lũ quét qua nhà điều hành dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh xảy ra vào tối 29/9. Ảnh: Đ.T

Vào khoảng 8h sáng nay (1/10), lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nam giới cách vị trí xảy ra lũ quét khoảng 2km. Qua xác nhận của gia đình, nạn nhân là Lý Lê Anh T. (23 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), một trong ba người mất tích.

lu quet cao toc 4 2782.jpg
Thi thể anh Lý Lê Anh T. được tìm thấy vào 8h sáng 1/10. Ảnh: BCHQS Cao Bằng

Sau đó, lực lượng công an, quân đội cùng người dân địa phương chia làm nhiều tổ tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích còn lại là anh Nguyễn Viết Tr. (23 tuổi, trú TP Hà Nội) và chị Đinh Thị H. (36 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình).

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước lũ tại các vị trí tìm kiếm vẫn đang chảy rất xiết.

IMG_7363.jpeg
Nạn nhân thứ hai đã được tìm thấy vào chiều nay (1/10). Ảnh: CACC

Đến chiều nay, lực lượng công an phối hợp các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ hai bị mất tích là anh Nguyễn Viết Tr.

lu quet cao toc 3.jpg
Lực lượng quân đội, công an nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: BCHQS Cao Bằng
lu quet cao toc 5.jpg
Lực lượng tìm kiếm được chia thành nhiều tổ, mở rộng phạm vi với bán kính tìm kiếm rộng. Ảnh: BCHQS Cao Bằng

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích cuối cùng là chị Đinh Thị H.

